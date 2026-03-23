半導體廢棄物變黃金！立盈環保再製成人造螢石形成循環閉環

立盈環保董事長陳俊琦表示，受惠半導體廢棄物循環再利用，以技術服務搭配人造螢石銷售雙軌模式，切入上游特化品循環經濟市場。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕半導體廢棄物可再製為人造螢石！立盈環保（7820）董事長陳俊琦表示，受惠半導體先進製程持續推進與ESG趨勢升溫，廢棄物循環再利用需求快速擴張，立盈以技術服務搭配人造螢石銷售雙軌模式，切入上游特化品循環經濟市場。

立盈環保預計24日舉辦上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價為128元，今年1至2月累計營收0.64億元、年增62.15%，維持成長態勢，目前在平鎮、中科、南科都有廠房，隨中科新產能陸續開出，放量效應浮現。

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發言人李文桐解釋，半導體生產過程從矽晶圓入料經過擴散、薄膜、黃光、蝕刻、去光阻及清洗的多道過程中，必須投入氟化氫、異丙醇、氫氟酸、硫酸等各種化學原物料，生產過程會產生多種的化學品廢棄物，包括廢硫酸、廢硫酸銨、廢氫氟酸、廢異丙醇、廢光阻液等廢棄物，而半導體業於產製過程所產生的產品廢棄物占投入量的一半，廢棄的化學品若經過妥善的再處理就可以再次的被重新使用，可以根本解決企業經濟發展與環境衝擊的矛盾。

陳俊琦表示，立盈核心競爭力在於同時處理「廢氫氟酸」與「氟化鈣污泥」，並將產出物再製為人造螢石銷售，形成完整循環閉環，目前已與國內晶圓代工大廠以及多家一線半導體廠建立長期合作關係，同時進駐中科零廢中心與南科創生中心，複製產線經驗、擴充產能布局。

他也說，在AI應用帶動半導體擴產效應下，立盈近3年營運規模穩步擴張，新產能陸續發酵，2023年營收1.73億元至2025年已躍升至2.98億元，且毛利相對較高的技術服務營收占比已超過八成，期待今年營收獲利能持續向上；同時，隨著2奈米量產在即與先進製程資本支出續強，半導體化學廢棄物處理市場規模可望持續擴大，陳俊琦更規劃未來立盈朝酸級螢石與高純度氫氟酸再利用邁進。

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