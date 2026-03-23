電力景氣續亮熱絡紅燈 半導體產業用電維持高成長

電力燈號續亮熱絡紅燈。（台綜院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣綜合研究院（台綜院）今公布2026年1至2月份EPI電力景氣指數，電力燈號續亮熱絡紅燈，排除春節落點差異後，累計1至2月全國產業用電量成長1.31%，顯示產業用電穩健成長，台綜院預測今年1至2月經濟成長率達10.8%，延續高成長態勢；傳統產業用電與生產動能仍處調整階段，半導體產業動能強勁，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，持續扮演支撐整體產業景氣的核心力量。

台總院說明，今年2月適逢農曆春節假期，工作日數減少，全國產業高壓以上用電量較去年同期下滑2.46%，但排除春節因素後，累計1至2月全國產業用電量仍年增1.31%，顯示整體產業動能仍穩健成長。台電高壓以上用電方面，累計1、2月整體產業用電量較去年同期成長0.88%；其中，製造業用電量成長0.27%；服務業用電量成長3.53%。

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近一步觀察產業別，製造業整體動能維持穩健，累計1、2月用電量較去年同期成長0.92%，其中，半導體業 用電量成長 8.93%、電腦電子與光學製品產業用電量成長10.36%，續呈高成長態勢；化學材料、塑橡膠、基本金屬與機械設備等傳產，受國際需求疲弱影響，表現相對保守。

展望未來，台綜院表示，各國持續積極佈局算力基礎建設與AI主權，我國憑藉半導體與資通訊產業持續承接這波結構性需求紅利，成為支撐經濟成長的重要引擎。儘管地緣政治與美國貿易政策不確定性持續干擾全球經貿環境，但AI與高效能運算應用需求仍強勁，在各國加速擴建基礎設施帶動下，我國半導體供應鏈訂單預期持續暢旺，推升相關產業用電需求。

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