地緣政治加劇！台積電卻仍穩如泰山 無懼理由外媒全說了

外媒指出，隨著地緣政治焦點轉向中東，人們越來越擔心台灣可能會變得更加脆弱。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著全球地緣政治焦點轉向中東，外界對台灣可能變得更加脆弱的擔憂也在增加。然而，台積電（TSMC）是否會因此成為拋售目標？報導分析認為台積電仍值得持有，投資者不必恐慌。

報導指，近期全球媒體的報導顯示，投資者對台積電感到緊張也不令人意外。美國專注於伊朗局勢，並表示將參與決定該國的掌權者，這種緊張局勢讓一些投資者聯想到台灣與中國之間的局勢，即誰才是真正掌控台灣的問題。這種情況令人關切，因為台積電生產全球超過90%的最先進半導體，而大部分生產都在台灣進行。現在投資者面臨的問題是，是否應該拋售台積電股票？

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關於台積電的地緣政治定位，報導指，毫無疑問，台積電的地理位置一直令部分投資者心存疑慮。2022年，股神巴菲特（Warren Buffett）在波克夏海瑟威的助手曾短暫持有台積電股票，但因擔心其地緣政治風險，幾個月內就撤回了這項投資。此外，過去幾年，台積電股價曾因地緣風險而被打折。然而，情況隨時間改變，其市盈率為31倍，遠高於五年平均的24倍，也接近其主要客戶之一輝達（NVIDIA）的36倍市盈率。

更重要的是，中國在2025年僅占台積電收入的9%，遠低於來自北美的74%。因此，從這個角度看，台積電對中國而言可能具有戰略重要性，也部分解釋了自三月初以來股價的下跌。

報導認為，投資者「不必驚慌」。台積電預計2026年仍會有良好表現，這意味著投資者沒有理由立即拋售。中國也尚未具備生產這些先進半導體的能力，因此如果想提升自身技術，仍然需要台積電。此外，如果排除台灣安全因素，台積電的技術領先優勢本身就使其成為全球最安全的股票之一。投資者應注意，即便面臨風險，台積電在2025年仍創造了超過1220億美元的收入，比去年增長32%。

國際社會也未曾放棄台灣。即便美國將焦點放在伊朗，美國海軍仍保持在台灣海峽的存在。因此，預測市場Polymarket估計，今年台灣與中國發生軍事衝突的概率為16%。這一數字自三月初伊朗衝突開始以來幾乎沒有改變，這顯示台積電的經營基本上「照常進行」。

儘管存在地緣政治風險，自伊朗周邊衝突爆發以來，投資台積電並未明顯增加風險。可以肯定的是，台灣位處一個高風險地區，投資者也應注意這點，巴菲特曾因此而對台積電心存疑慮。如果你和巴菲特有相同的顧慮，那麼台積電可能不適合你。

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