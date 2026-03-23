蔡司強化台灣佈局 蔡慧接任總經理

蔡司台灣總經理蔡慧（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕看準台灣跨產業領域關鍵地位，來自德國的光學技術領導廠商蔡司（ZEISS）以光學利基技術為核心，「Seeing beyond—突破眼界，超越極限」的企業文化，持續攜手台灣客戶與夥伴，深耕視力保健與光學消費品、醫療技術、顯微成像、工業量測及半導體製造設備等領域，成為蔡司全球第五個擁有完整五大事業群市場。

此外，蔡司看好台灣先進製程、先進封裝、智慧製造與精準醫療等領域重要性持續提升，將台灣定位為推動技術落地與跨域整合的重要節點，宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧Henry Cai升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。

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蔡司表示，蔡慧專精於半導體，曾任蔡司亞太區顯微鏡客戶中心負責人，於顯微鏡事業體累積超過15年經驗，長期深耕半導體與科研市場。2022年加入蔡司台灣後，作為蔡司台灣半導體業務的主要推手之一，領導事業部導入專業經理人思維，分工明確的組織結構，專精的技術團隊與打造適應台灣的先進半導體文化的組織，三年內帶領顯微鏡業務團隊，業績成長超過200%。並且策略性支持學術研究，尤其是支持政府推行的晶創計畫，在台灣北中南各指標型研究單位以及大學，提供最高科技之電子顯微鏡解決方案。更促成蔡司台灣第一個設備示範中心「蔡司竹科創新中心」，讓蔡司台灣成為蔡司全球在先進半導體成像技術的重要資源。

在蔡慧領導下，蔡司未來將持續深化「Taiwan to Global」策略，將台灣在半導體、生技製藥、精密製造與光學科技領域具備世界級的產業實力與創新能量，結合蔡司全球光學與量測技術優勢，攜手產業與學研機構推動創新，並將在地技術與解決方案帶向國際市場。

在半導體產業，蔡司將結合台灣在先進製程、先進封裝與材料科學上的優勢，進一步強化半導體檢測資源佈局、推動研發在地化，並深化與學研機構的技術合作。面對下一世代半導體技術發展，將透過更完整的超高解析顯微影像、材料分析與失效分析能力，協助產業與學界加速創新，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。蔡慧指出：「隨著先進製程、異質整合與新材料技術持續發展，高精度量測與材料分析能力正逐漸成為支撐半導體創新的重要基礎。蔡司希望透過光學與顯微技術，協助產業提升研發效率與製程良率，並支持台灣持續在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色。」

蔡司已與台灣半導體研究中心（TSRI）、清華大學、陽明交通大學、成功大學及中山大學等學研機構陸續展開合作，支持材料分析、第三類半導體與先進製程研究，並協助培育新一代半導體科研人才。此外，成立近兩年的蔡司竹科創新中心也成為串聯台灣半導體與科研生態的重要平台。透過電子顯微鏡（SEM）與3D X-ray顯微技術，蔡司可提供兼備高解析及非破壞性3D檢測能力；隨著 CoWoS 等先進封裝技術日益普及，蔡司可精準偵測微小錫球缺陷與封裝層間的應力分佈，進一步提升客戶良率與研發效率。

隨著AI運算與高效能硬體需求快速成長，精密量測與品質驗證能力正成為高科技製造的關鍵基礎。位於台中精密機械園區的蔡司品質卓越中心（ QEC）已於今年三月正式啟用。品質卓越中心以服務為導向，由台灣在地工程師團隊主導，結合蔡司全球工業量測資源，提供產品檢測、品質驗證、標準化數據與報告服務，協助高科技、精密加工與傳統製造產業客戶降低試錯與返工風險，提升品質穩定度與交付效率，並建立更緊密的在地夥伴關係。

面對AI伺服器、高速運算與精密製造需求持續升高，蔡司也將於COMPUTEX 2026展示AI硬體整合品質解決方案（展位 J1109），涵蓋晶片、PCB、連接器、散熱系統、高速互連與整機整合等關鍵環節，透過跨供應鏈的品質量測能力，協助AI硬體產業提升可靠度與量產效率，進而強化全球競爭力。

面對台灣兒童近視問題日益嚴重，近視照護也因此從單純矯正，逐步走向更重視長期追蹤與風險管理的模式。因應此一趨勢，蔡司提出兒童近視追蹤旅程（ZEISS MyoJourney）概念，強調從孩子近視初期即建立更系統化的管理流程，透過量測、分級、評估與追蹤等方式，協助家長與專業人員更早掌握視力變化，降低未來發展為高度近視的風險。

除兒童近視矯正領域外，蔡司也持續整合視力保健、眼科、外科、牙科與其他醫療技術應用。在眼科領域，蔡司佈局涵蓋近視與老花雷射、白內障與視網膜相關手術支援，以及數位化平台應用；在外科與牙科領域，則透過高解析顯微影像、3D 視覺化技術與臨床應用整合，協助醫師提升診療效率與手術精準度，持續擴大精準醫療與臨床科技的應用版圖。

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