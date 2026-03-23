頻頻翻車！麻吉大哥遭完全清算後繼續開新以太幣多單 目前加密錢包僅剩102.7萬元

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場週日（22日）出現明顯波動，以太幣（ETH）和比特幣（BTC）價格同步重挫。隨著加密市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成持有的以太幣多單已全數遭到強制平倉，但黃立成仍不認輸，隨後又開了2次以太幣多單，但仍然翻車，目前他的加密錢包只剩下3.2萬美元（新台幣102.7萬元）。消息一出，引發網友熱議。

台灣時間週日早上7點40分左右，以太幣價格突然下挫至2070美元，比特幣價格也同步下殺至6.9萬美元。隨著加密市場大幅下跌，黃立成持有的5250枚以太幣（約1106萬美元，約新台幣3.5億元）多單遭到全部強制平倉！

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根據鏈上分析師Onchain Lens監測，在被徹底清算後，黃立成隨後重新新開25倍槓桿以太幣多單，持有2700枚以太幣，價值570萬美元（約新台幣1.8億元）。

但未料黃立成新開的25倍槓桿以太幣多單，再次被完全清算。但黃立成仍未放棄，今（23日）稍早，又開了一個新的以太幣多單。目前黃立成的加密錢包裡現在只剩下3.2萬美元，而他的損失已經超過3035萬美元（約新台幣9.7億元）。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「天哪，冷靜點」、「就這樣，從富到窮。」、「有些人喜歡高槓桿，有些人則傾向於自籌資金。結果截然不同。」、「賭場裡不准哭。」等。

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