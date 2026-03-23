戰火不斷！私人飛機降落波灣需支付5萬美元「戰爭風險」保費

隨著戰火持續延燒，私人飛機業者若是要降落在中東，將被收取高達5萬美元的「戰爭風險」保費。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕業界人士表示，隨著戰火持續延燒，私人飛機業者若是要降落在中東，將被收取高達5萬美元（約新台幣160萬元）的「戰爭風險」保險費，這筆費用有時會使包機飛往當地的價格翻倍。

《金融時報》報導，經紀人和營運商表示，在某些情況下，噴射機營運商會在這一地區以外的地方加油，以最大限度地減少在波灣地區停留的時間進而降低保險成本。

請繼續往下閱讀...

美國和以色列在本月初空襲伊朗後，波灣地區私人旅行需求一度激增，但隨著阿聯酋航空（Emirates）等商業航空公司在戰爭初期數萬個航班被取消後恢復營運，這一需求已有所回落。然而，由於空域受限，富裕居民試圖返回或是離開這一地區，使得當地的包機業務仍十分活躍。

EnterJet平台創辦人羅賓森（Charles Robinson）表示，傳統上，標準保險可以毫無疑問地包含中東地區，但現在他們需要額外的保險才能入境。

羅賓森指出，費用相當高昂，依照目前已知的一些案例，光是「戰爭風險」一項，單次行程的費用就比標準包機費用高出5萬美元（約新台幣160萬元），具體費用則取決於機場、飛機在機場停留的時間以及保險合約中的各種條款。

另外兩名在波灣營運的經紀人也透露，雖然典型的「戰爭風險」保費一般為5000美元至1萬美元（約新台幣16萬至32萬元），但現在旅行的保費加上其他保險和營運成本，最高可以達到5萬美元（約新台幣160萬元）。

包機經紀公司Victor的共同執行長愛德華斯（Toby Edwards）表示，根據飛機的類型和機齡不同，他們公司的戰爭風險保險報價為1萬至3萬英鎊（約新台幣43萬至129萬元）。

伊朗戰爭爆發後，數十萬乘客滯留波斯灣地區，杜拜、阿布達比、卡達等主要機場關閉或限制營運數日。在衝突初期，從波灣地區包機的價格漲了3倍之多，當時私人飛機是離開當地的唯一途徑。

隨著商業班機恢復營運，杜拜機場內每天營運的阿聯酋航空班機數量不斷增加，根據預估，自衝突開始以來的3週內，該機場已消化了100萬人次。

營運商和經紀人表示，自從近3週前衝突爆發以來，包機價格整體有下降，但還是遠高於正常水準。租一架大型噴射機通常每小時的營運費用約為1萬英鎊（約新台幣43萬元），但衝突爆發後，包括保險費用在內，費用翻了一倍，達到約2萬英鎊（約新台幣86萬元）。

與油價掛鉤的航空燃油價格上漲是造成這一現象的重要因素，週四（19日）盤中油價一度達到每桶119美元。一名飛機經紀人表示，燃油價格劇烈波動，以至於一家包機業者在飛機抵達歐洲後，收到了一張2000歐元（約新台幣7.4萬元）的帳單，因為預訂後燃油價格上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法