WSJ：札克伯格正打造AI代理 幫助他完成CEO工作

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）正致力於推動AI發展，他希望公司內外每個人最終都能擁有自己的個人AI助理，這項行動將從他自己開始，據稱，札克伯格正在研發一個AI代理來幫助他完成工作。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，這個AI代理目前仍在研發中，將幫助札克伯格更快地獲取資訊，例如，可以為他搜尋通常需要經過多層人員才能獲得的答案。

請繼續往下閱讀...

札克伯格的AI代理專案顯示出這家擁有7.8萬員工的公司正在努力加快工作節奏、精簡組織架構，並改變員工的日常工作內容，以保持與規模小得多的AI原生新創公司的競爭力。Meta認為採用AI對其未來的成功至關重要，並正在嘗試如何將更多AI技術融入業務中。

札克伯格最近也花更多時間編寫程式碼，他在1月的財報會上也公佈了一些成果。札克伯格指出，公司現在正在投資AI原生工具，以便Meta員工能夠完成更多工作，正在提升個人貢獻者的地位，並簡化團隊結構，如果這樣做，預計將完成更多的工作，而且工作也會更有趣。

在Meta公司內部，AI工具的使用迅速普及，部份原因是他現在已成為員工績效評估的因素。

知情人士透露，Meta的內部留言板充斥著員工發佈的貼文，他們分享自己發現新的AI用例以及使用AI構建的新工具。公司內部一些人士形容，目前的氣氛讓人想到公司創立初期，那時候還叫臉書（Facebook），公司非官方的內部座右銘是「快速行動，打破常規」。

知情人士表示，員工們已經開始使用諸如My Claw之類的個人代理工具，這些工具可以存取他們的聊天紀錄和工作文件，並可以代表他們與同事或同事自己的個人代理進行溝通。

另一款名為「第二大腦（Second Brain）」的AI工具也在公司內部迅速發展。這款工具介於聊天機器人與AI代理之間，由Meta公司的一名員工基於Claude平台構建而成。在向員工發佈的內部公告中，該員工表示，第二大腦旨在成為「AI幕僚長」。

Meta在疫情期間員工數量幾乎翻了一倍，達到高峰的8萬7314人，Meta隨後在2022年首次裁員，當時，Meta面臨數位廣告市場低迷和股價下跌的雙重困境，最終裁減1萬1000個職位。

札克伯格宣佈2023年是Meta的「效率年」，並表示公司將在接下來的幾個月裡再裁員1萬人，同時降低招募速度。到當年底，Meta的員工總數已縮減至約6.7萬人。然而，在隨後的幾年裡，員工人數持續回升。根據最近一次官方統計，Meta的員工總數已達7萬8865人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法