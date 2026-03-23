亞股大怒神又來！韓股重挫近5%，日股暴跌近2200點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面下挫，加上川普48小時通牒倒數，亞股週一（23 日）全面下挫，南韓綜合指數暴跌近5%，而日股也重挫逾2100點，面臨51000點保衛戰。

美國總統川普21日警告，若伊朗不在48小時內全面開放荷姆茲海峽，美方將攻擊伊朗多座發電廠。美國財政部長貝森特22日受訪表示，美國和以色列對伊朗的襲擊旨在摧毀其在荷姆茲海峽沿岸的防禦設施，這項行動將持續到這些設施被徹底摧毀為止。

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受川普48小時通牒倒數，亞洲週一開盤美期指全面走跌，而亞股也跌暴跌，南韓綜合指數開盤大跌201.06點或3.47%，指數開低走低，回測5501.42點，跌幅達4.83%，面臨5500點大關保衛戰。

而日經225亦開低走低，開盤直接跌904點或1.69%，隨著指數開低走低，一度回測51177點，跌2195點或4.11%，不過重挫後，又見低接買盤，截至台北時間8點20分，暫報51417點，跌1954點。

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