伊朗還有這張王牌 不是石油和核武

美以伊戰爭已進入第四周，絲毫沒有緩和的跡象。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美以伊戰爭已進入第四周，絲毫沒有緩和的跡象。伊朗承受了美以的大規模空襲，並在中東地區展開了廣泛的報復行動，但就軍事裝備損失和美以協同攻擊的壓力而言，伊朗目前似乎在戰術上處於劣勢。然而，德黑蘭手中還有一張王牌，可以用來造成重大破壞：那就是髒彈。

濃縮度達60%的鈾雖然無法製造核彈，但仍可製造放射性散佈裝置。這種裝置可以將放射性塵埃和煙霧散佈到大片區域。如果伊朗能夠製造出這種裝置，可能會讓以色列非常不安。

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據報導，伊朗的核濃縮計劃在2025年6月的軍事打擊中被摧毀，但該國仍然儲備著純度為60%的濃縮鈾。雖然這純度不足以製造核彈，但足以製造放射性散佈裝置，也就是俗稱的髒彈。

髒彈使用常規炸藥將放射性物質散佈到大片區域，造成長期污染，而非核爆。美國國家情報總監圖爾西·加巴德表示，儘管伊朗的關鍵濃縮設施已被摧毀，但伊朗及其地區代理人仍構成重大威脅，並保留著攻擊盟國目標的能力。

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