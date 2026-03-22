記憶體缺貨、中環旗下Verbatim受惠大！光碟與Flash雙引擎動能強。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球記憶體市場供需全面趨緊，帶動儲存相關產品價格持續走揚！中環（2323）表示，在記憶體產能排擠效應下，光碟供給收斂、需求回溫，成功推動光碟價格雙位數調漲，再加上旗下Verbatim（威寶）Flash晶片供不應求，將大幅推動今年營收成長動能。

觀察中環今年1-2月營收累計14.15億元、年成長達20%；中環指出，在記憶體產能排擠效應下，光碟供給收斂、需求回溫，光碟價格已成功調漲一成以上，且在供應持續吃緊的情況下，後續仍有上漲空間，不僅挹注營收，更推升毛利率向上，為獲利表現增添強勁動能。

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此外，中環旗下Verbatim（威寶）以生產儲存裝置與快閃記憶體為主，目前佔中環的營收占比超過7成，而記憶體缺貨，Flash晶片也同樣供不應求，相關產品自去年第四季起銷售動能明顯升溫，預計可成為中環今年營收成長最關鍵的動力。

中環去年全年稅後盈餘17.26 億元、每股稅後盈餘（EPS）1.58 元；法人分析，預料中環今年在Flash與光碟價格雙雙維持上漲趨勢，加上下半年電子周邊新品陸續推出，預期全年營收將維持雙位數成長、毛利率向上攀升。

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