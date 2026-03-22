與台積電不一樣！馬斯克公布地表最大晶片廠計畫了

特斯拉執行長馬斯克正式發布晶片製造計畫「Terafab」，他宣稱「我們正在開啟一個銀河文明」。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克正式發布一項雄心勃勃的晶片製造計畫「Terafab」，這項計畫將是特斯拉和SpaceX的合資企業，旨在自主研發晶片。馬斯克表示，目標是每年產生 1 太瓦terawatt（即 100 萬兆瓦）的運算能力，並宣稱「我們正在開啟一個銀河文明」。

綜合商業內幕等外媒報導，Terafab計劃標誌著向全面垂直整合邁出的重要一步，馬斯克試圖使其公司免受更廣泛晶片市場供應波動的影響。馬斯克表示，Terafab 將是一個綜合工廠，擁有測試、修改和製造晶片所需的所有必要設備。

請繼續往下閱讀...

馬斯克強調，「據我所知，世界上沒有任何地方具備建造邏輯晶片、記憶體、進行封裝、測試、光罩，並不斷循環所需的一切條件。」

馬斯克透露，Terafab 將生產兩種類型的晶片。其中一款晶片將主要面向Optimus機器人和特斯拉的車輛，這些車輛正在研發和訓練中，以實現完全自動駕駛。馬斯克表示，這款晶片將尤其面向Optimus，因為他預計Optimus的產量將是特斯拉汽車產量的10到100倍。

另一款名為D3的晶片將專為太空環境而設計。馬斯克稱預計大多數資料中心將位於較低軌道，這需要一顆太陽能人工智慧衛星。

馬斯克表示，在太空部署人工智慧的成本將低於地面人工智慧的成本，部分原因是太空永遠陽光充足，可以提供更多能源。他稱，所以，一旦進入軌道的成本降到一個很低的水平，將人工智慧送入太空就立刻變得極具吸引力。

馬斯克提出，未來他的公司可以在月球上建立工業基礎，這將釋放出創造拍瓦級人工智慧運算能力，比1太瓦級運算能力高出 1000 倍。

對於馬斯克的雄心壯志，摩根士丹利半導體分析師在最近的報告指出，獨自建造一座晶片製造廠的想法簡直是「不可能的任務」。 所需的資金、技術和專用設備，正是導致該行業分裂為像輝達這樣的無晶圓廠IC設計公司和像台積電這樣的代工廠的原因。

相較於台積電身為純代工者，並為全球眾多客戶提供精密製造服務的模式，特斯拉的 Terafab 展現截然不同的戰略邏輯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法