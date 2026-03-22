44歲辭掉科技業工作 他創業不到2年「年賺1.3億」翻身心路曝

Shahezad Contractor辭掉科技業穩定工作，投入餐飲業創立漢堡店。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國費城一名44歲男子原本在資訊科技領域工作，卻辭掉穩定工作，投入餐飲業創立漢堡店。如今，短短一年多就拓展至8家分店，他旗下餐廳在2025年的總收入突破400萬美元（約新台幣1.3億元），並計畫將品牌拓展至國際市場。

《CNBC》報導，現年44歲的Shahezad Contractor是清真餐飲集團Cousin’s Food Inc.的創辦人兼執行長，除了漢堡店Cousin’s Burger之外，他還擁有一家清真披薩店Cousin’s Pizza和一家清真燒烤店Cousin’s Smokehouse and Burgers。

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Shahezad Contractor原本專注於科技事業，在IT領域工作24年，進入餐飲業幾乎是偶然。轉折點發生在2023年，他受朋友邀請參加清真美食節，第一次做壓扁漢堡（smashburger）。他本以為會剩下食材，但當天就售罄，這讓他意識到美式清真食品市場潛力巨大。

隨後，他與餐廳老闆Rizwan Ahmed合作，將現有餐廳改造成Cousin’s Burger首家分店，於2024年開業。開業後業務快速擴張，目前已有8家分店。到2025年，他的餐廳總收入超過400萬美元（約新台幣1.3億元）。

他認為，餐廳受歡迎的3大原因是高品質食材、簡單食譜及優秀服務。他使用費城清真認證肉店Prime Halal的牛肉，雖成本較高，但味道值得。店裡最受歡迎的smashburger，採用USDA Prime黑安格斯牛肉、特色香料、美式乳酪和自製醬料。

身為家中唯一的經濟支柱，他要養活妻子和2個女兒。Shahezad Contractor表示，辭掉「舒適的IT工作」創業對家庭是一大風險。同時，他也開始擔心人工智慧會影響他的工作保障，所以他決定「放手一搏」，創辦自己的企業。希望打造「能創造世代財富的事業」，他現主要負責行銷與品牌擴張，不再每天管理餐廳營運。

長期目標是將Cousin’s Burger打造成全球品牌，未來幾年計畫開50家分店，並拓展到加拿大等國家。他說「潛力是無限的，我們會一直努力，直到有人告訴我們停下，或者我們真的做不到為止。」

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