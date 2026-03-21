很多人都會犯！逛Costco最讓人翻白眼的5件事 員工不忍全說了

美式大賣場Costco深受許多消費者青睞。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕逛Costco總是熱鬧又令人興奮，卻很容易讓人忘記一些不成文的購物禮儀。Costco Reddit 的會員和員工最近分享一些他們在 Costco 門市目睹的最令人瞠目結舌的失禮行為，包括未準備好收據堵在出口處、試吃堵住通道等等。

《Delish》報導，Costco員工和Reddit用戶彙整逛Costco常犯的失禮行為。最常見的抱怨包括堵塞通道和減慢收據檢查處的排隊速度，許多會員也批評購物者在賣場和停車場內衝來衝去。

請繼續往下閱讀...

《Delish》總結了 Costco 專家最常聽到的一些抱怨，以下是您絕對不應該做的事情。

1、未準備好收據：如果將收據塞進包包或口袋裡可能已經成了你的習慣，但在Costco購物時，最好克制住這種衝動，尤其是在門口工作人員檢查收據的時候。如果你因停下來翻找，幾秒鐘之內就能造成嚴重的堵塞。

2、會員卡放在收銀台隔板上：這種做法在今年稍早引發網路熱議，顧客和員工都認為這樣做有問題，因為會員卡很容易掉到輸送帶下方，這樣做也不一定能讓你更快結帳。

3、在停車場搗亂：有些駕駛覺得每次去Costco都要以世界末日般的速度進出停車場，但這真的沒必要。這讓人會希望在發放會員卡之前，或許應該先給他們上一堂基本的禮儀和停車場禮節。

4、試吃時堵住通道：逛Costco最棒的部分之一就是可以品嚐各種免費樣品，請您拿好試吃品，然後繼續前進，不要擋住通道，以免妨礙其他人。

5、衝來衝去趕時間：你真的需要在走道穿梭時差點絆到別人的腳踝嗎？或是在排隊時緩慢挪動時大聲喘氣嗎？真的沒必要。所以下次去Costco購物時，或許應該重新考慮一下你的購物時間表。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法