背名牌包竟斷送晉升機會超傻眼 10年人資勸世文曝光了

拎著某款名牌包，別人可能會對你的經濟狀況做出各種假設。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕辛苦工作買個名牌包或奢侈品犒賞自己，是很合理的事。不過，一位曾在銀行業及科技業擔任10年招聘工作的人資分享，自己曾錯失一次晉升機會，探聽之後竟是她背一款LV包包，主管可能認定她不需要加薪，最終斷送升官機會。她提醒，面試時也不要穿名牌服飾，公司可能會認為你不缺錢。

《商業內幕》報導，雖然名牌包可能會讓你失去升遷機會，聽起來很荒謬，也很難直接指出原因，但這種事情確實會發生。

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曾任銀行業和科技業擔任招聘人員近10年，於 2024 年轉行成為全職職涯教練的杜倫（Emily Durham）解釋，我們無法追蹤這種情況是否發生的原因，沒有詞語來形容這類事情，卻默默發生了。

杜倫表示，她曾錯失的一次晉升機會，要歸咎於一款名牌包。杜倫從一位同事那裡得知，那位做出晉升決定的經理，在得知她用年終獎金買了一款 Louis Vuitton Neverfull包包後，便放棄提拔她的機會，這款包的零售價略高於2000美元（約台幣6.4萬）。

杜倫說，對做出晉升決定的經理來說，這或許表明她並不需要加薪。出於同樣的原因，杜倫建議面試時不要穿名牌服裝，「如果穿著名牌去面試，公司可能會認為你不缺錢。」

杜倫補充，有些人可能在潛意識裡，對時尚和穿著抱持性別歧視，他們看著你會想「你很難伺候」。她強調，你可能會覺得這一切都源自於性別歧視，很荒謬，但歸根究柢，我們必須保住自己的飯碗。

1名女姓工程師阿莉婭·穆罕默德（Aliyah Muhammad）也表示，大學時班上請一位客座講師分享一個職場智慧：不要穿名牌服裝去上班。這位28歲的軟體工程師從此一直遵循著這項建議。

雖然阿莉婭·穆罕默德覺得在日常生活中，背著價值2170美元的LV包沒什麼不妥，「但攸關我的事業和薪水，我百分之百在意主管和同事的想法。」

至於是否永遠不應該穿高檔服裝去上班？並非如此。英國領導力和職涯教練湯普森表示，場合才是關鍵因素，沒必要去在意別人對你背名牌包包的看法，不過必須意識到你說的每一句話、行為舉止、穿著打扮、外表，所有這些都是你溝通方式的一部分，它們都是信號。

27歲的金伯利·麥克阿瑟（Kimberly McArthur）在一家石油天然氣公司從事銷售和市場營銷工作，穿著得體、拎著名牌包去上班是她在以男性為主導的職場中，展現雄心壯志的一種方式。她直言，我想穿得像CEO，那為什麼不穿名牌呢？

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