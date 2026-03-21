起風了！惡鄰狂轟超火大 波灣國家傾向支持美以炸伊朗

伊朗攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《中東之眼》（Middle East Eye，MEE）披露，伊朗對美國在波斯灣地區的軍事基地發動的攻擊愈演愈烈，美國需要擴大其行動和飛越許可，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國（阿聯）越來越傾向支持美以戰爭。

報導說，根據多位熟悉此事的美國和西方官員透露，沙烏地阿拉伯已同意向美國開放位於沙烏地阿拉伯西部塔伊夫（Taif）的King Fahd 空軍基地。

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報導指出，該基地之所以重要，是因為它比屢遭伊朗襲擊的Prince Sultan空軍基地距離伊朗「沙赫德」（Shahed）無人機更遠。此外，塔伊夫距離紅海港口吉達（Jeddah）也很近，自伊朗有效控制荷姆茲海峽以來，吉達已成為重要的物流樞紐。

現任和前任美國官員說，如果川普政府準備對伊朗發動一場曠日持久的戰爭，那麼吉達對於維持美軍的兵力至關重要。數千名美軍地面部隊正從東亞前往該地區。現任和前任官員表示，沙烏地阿拉伯決定擴大軍事基地准入，凸顯沙烏地和其他一些波灣國家對美國和以色列對伊朗戰爭的回應方式發生轉變。

一位波灣地區的西方官員稱，利雅得（沙國首都）的態度已經轉變為支持美國發動戰爭，以此懲罰伊朗的襲擊。而且，川普和沙烏地阿拉伯王儲在過去三週裡一直保持著定期通話。

阿聯也已告知美國，它已做好打持久戰的準備，並未向華盛頓施壓要求其盡快結束衝突。美國官員透露，本月初，阿聯外交部長Sheikh Abdullah bin Zayed 在與美國國務卿魯比歐的通話中表示，阿聯已做好戰爭持續長達9個月的準備。

報導指出，沙烏地阿拉伯、阿聯和卡達曾遊說美國總統川普不要攻擊伊朗。儘管這些國家都設有美國軍事基地，但美國在2月28日與以色列聯手攻擊伊朗時，堅持美國不要將這些基地用作攻擊伊朗的跳板。

儘管如此，波灣國家卻為美國發動戰爭的決定付出最沉重的代價。其中卡達一直扮演著重要的調解角色，致力於緩和局勢，卻遭受最嚴重的攻擊。

對於部分波灣國家傾向支持美國懲罰伊朗，有些國家則持不同觀點，阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）砲轟美國、以色列發動戰。阿布塞迪的言論與沙烏地阿拉伯外長法爾漢（Faisal bin Farhan）的言論截然不同。

法爾漢表示，伊朗犯下令人髮指的襲擊，這些襲擊是伊朗基於敲詐勒索和資助民兵的行為的延伸，威脅鄰國的安全與穩定，並強調沙烏地阿拉伯曾多次試圖向伊朗兄弟伸出橄欖枝，但伊朗方面沒有做出回應，沙烏地保留採取「軍事行動」的權利。

專家指出，伊朗的攻擊公然侵犯了波灣國家的主權，並將該地區帶入了未知領域，伊斯蘭革命衛隊現在已經打破了所有禁忌，波灣國家需要按照防禦原則行事。

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