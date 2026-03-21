Costco對1.5美元熱狗最「大膽的聲明」執行長怕「被殺了」

Costco一直努力將熱狗和汽水套餐的價格維持在1.5美元，自1985年以來一直如此。Costco執行長瓦克里斯最近被問及廣受歡迎的熱狗的價格是否會上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，Costco執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）就1.5美元熱狗發表了最「大膽聲明」。他表示，在他任期內，1.50美元的熱狗價格不會改變。

在Costco Instagram 頁面上發布的一段影片中，瓦克里斯被問及該公司廣受歡迎的熱狗的價格是否會上漲。Costco出售的全牛肉熱狗搭配20盎司汽水續杯，售價1.50美元。

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時任執行長克雷格·傑利內克（Craig Jelinek）曾問聯合創辦人吉姆·西內加爾（Jim Sinegal） ，在成本上漲的情況下是否應該提價。西內加爾回答說：「你要是敢提高這該死的熱狗的價格，我就殺了你。」

傳統上，Costco一直努力將熱狗和汽水套餐的價格維持在1.5美元，自1985年以來一直如此。Costco有意將套餐定價在損益兩平點或接近損益平衡點，因為Costco認為，由此產生的良好口碑遠比提價所能獲得的微薄利潤更有價值。

消費者將Costco與公平和低利潤聯繫起來，而熱狗正是強化這種口碑的最強佐證之一。

當生產成本上升時，Costco採取措施削減成本。公司在洛杉磯和芝加哥自建了熱狗生產廠，省去了第三方成本。

儘管食品成本不斷上漲，1.5美元熱狗套餐的價格一直保持不變。熱狗作為虧本銷售的引流產品，吸引顧客進店消費，最後促使他們在店內消費更多的產品。

即便如此，在當前經濟情勢下，生活成本飆升，伊朗戰爭預計將對全球經濟產生負面連鎖反應，有些人不禁猜測是否即將發生變革。

瓦克里斯明確表示，只要他還在公司，1.5美元的組合裝價格就會保持不變，這再次印證了公司近40年來一直信守的承諾。

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