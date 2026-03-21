以為是享清福、結果像坐牢？80歲阿嬤「賣房改住安養院」好後悔

高齡化社會讓許多人老後選擇入住安養院，但現實生活與理想間的落差，也讓不少人感到困惑。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會到來，考慮入住安養院等機構的人愈來愈多。許多人出於對安全維護與照護體系的期待，認為「這樣就放心了」，然而現實生活與理想間的落差，也讓不少人感到困惑。日本一名80歲的老婦人洋子（化名）在丈夫過世後就住在自宅，儘管月領14萬日圓（2.86萬元新台幣）的年金，但獨居的狀況讓兒子不太放心，於是入住了安養機構，然而入住後機構的種種規範，令她相當不適應，日媒指出，安養機構並非「住家的延伸」，而是「集體生活的開始」，若未能在入住前針對「財務續航力」與「心理自由度」做足準備，恐會相當後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，洋子女士在丈夫過世後，便獨自住在自家的房子裡，雖然日常生活並無大礙，但她對於跌倒或身體突然不適的焦慮感卻與日俱增。

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「孩子跟我說，萬一發生什麼事，一個人住太可怕了。」在經過長子夫婦的勸說下，洋子女士最終入住了收費型安養機構，剛入住時，儘管對新環境感到生疏，她仍努力適應規律的生活，然而不適感卻逐漸累積。

用餐時間是固定的，外出也有所限制。雖然作為機構，這些規定限制有其必要性，但對於過去一直按照自己節奏生活的洋子女士來說，這是極大的轉變。洋子女士說：「我開始覺得自由變少了，想要在喜歡的時間做喜歡的事，變得很困難。」

此外，機構的收費問題也開始令她感到困擾，退休年金的大半幾乎直接消失在各項支出中，「我開始擔心，這樣下去還付得起嗎？」而機構內的人際關係也讓她感到困惑，工作人員是以執行工作的態度對待她，住友之間的關係也保持著一定的距離，「我覺得這跟以前在家裡那種『普通的生活』完全不同了。」

入住大約3個月後，洋子女士心裡開始產生「或許當初不該來這裡」的念頭，機構確實有安全與安心等優點，但那種「無法活出自我」的感覺卻更加強烈。

由於原本的住宅已經賣掉，洋子女士如今已無家可歸，她坦言：「我當初根本沒想過，如果住不習慣該怎麼辦。」、「我知道孩子是擔心我才建議的，但我應該再好好考慮一下自己的心情才對。」

報導分析，安養機構的生活往往並非「自家生活的延伸」，而更像是「接近團體生活的環境」。以「安心」作為交換，究竟要放棄多少自由與生活風格，這一點必須在事前進行具體的想像，是相當重要的事情，除了考量機構的制度與設備，當事人具備「想過什麼樣的生活」的視角，或許才是減少後悔的關鍵。

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