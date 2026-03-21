馬斯克要賠錢了！收購推特案大翻船 賠償金額、資格條件全揭曉

陪審團週五認定馬斯克（Elon Musk）在收購推特（Twitter）的過程中，存在欺詐股東的行為。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國加州陪審團週五（20日）發布的裁決結果，陪審團認定馬斯克（Elon Musk）在斥資 440 億美元（約新台幣1.41兆元）收購社群媒體公司推特（Twitter）的過程中，存在欺詐股東的行為，僅管實際賠償金額尚未出爐，馬斯克的律師也表示要再上訴，但原告律師表示，總賠償金額最高可能達到 26 億美元（約新台幣 838 億元）。而該訴訟對象涵蓋了所有主張在 2022 年 5 月 13 日至 10 月 4 日期間，因馬斯克人為壓低股價，而在此低價位賣出推特持股的投資者。

這宗集體訴訟案又稱「潘佩納訴馬斯克案」（Pampena v. Musk ），推特投資人潘佩納（Giuseppe Pampena）於2022年10月在舊金山法院，對馬斯克提起集體訴訟，當時馬斯克剛以每股 54.20 美元的價格完成收購推特，隨後將公司更名為 X。

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事件起因在馬斯克2022年4月提議出價收購推特，但隨後他對這交易案的態度迅速轉變，開始對推特聲稱的機器人、垃圾郵件與假帳號比例提出質疑。馬斯克還在之後發出推文，宣稱要「暫時擱置」收購案，直到推特執行長能證明假帳號比例低於其向美國證券交易委員會（SEC）申報的 5%。

馬斯克的推文與後續評論，導致推特股價在單一交易日暴跌近 10%。

加州陪審團經過4天的審議後一致認定，馬斯克於當年 5 月 13 日及 5 月 17 日發布的推文內容，有著重大不實或誤導性內容。

包括散戶與選擇權交易員在內的前推特股東主張，馬斯克的言論形同一種「策略手段」，旨在對推特董事會施壓，企圖以低於原始報價的價格成交。他們指控，馬斯克當時因特斯拉（Tesla）股價下跌，面臨必須賣出比預期更多股票來籌措收購資金的壓力，因而產生動機操縱推特股價。

訴訟中的原告表示，他們是在看到馬斯克的發文與採訪評論後，才以低於每股 54.20 美元的價格賣出股票。潛在賠償金額是根據專家評估馬斯克在「集體訴訟期間」的反覆態度對股價造成的波動計算而得。

該訴訟對象涵蓋了所有主張在 2022 年 5 月 13 日至 10 月 4 日期間，因馬斯克人為壓低股價，而在此低價位賣出推特持股的投資者。

推特投資者的律師指出，相關理賠行政程序預計在 90 天內啟動，隨後政府需要幾個月的時間處理申請，投資者才能開始追回部分損失。

馬斯克的律師團隊Quinn Emanuel 回應：我們認為今天的裁決僅是過程中的一個小波折。期待在上訴中獲得平反。馬斯克的律師更辯稱，馬斯克的言論是基於對推特假帳號問題的合理擔憂，並不構成證券詐欺或壓低股價的陰謀。

儘管這結果對馬斯克而言是一次沉重的打擊，但考量到他目前約 6500 億美元（約20.9兆元新台幣）的身價，這筆賠償金對他的財務影響微乎其微。

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