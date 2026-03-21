塞進摺疊傘和寶特瓶也沒問題！UNIQLO熱銷單肩包「回購率爆表」

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛。而UNIQLO的單肩包（ラウンドミニショルダーバッグ）雖然外觀精巧，卻能收納所有必需品，因其極高的 CP 值而大受歡迎。評論中可以看到許多回購客的身影，甚至有人表示「現在只用這一咖」。

日媒報導，UNIQLO 的「單肩包」採半月型設計，是款以貼合身體為特色的輕量包款。雖然外觀看起來小巧，但因寬度設計充足，收納力驚人。除了手機與長夾外，甚至連 500ml 寶特瓶或折疊傘都能輕鬆放入。

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布料表面經過防潑水加工，能抵禦小雨。即使放進重物也不易變形，內部的滾邊設計）能讓包身維持優美的輪廓。這款包包顏色選擇豐富，且售價僅 1500日圓（約305元新台幣），超親民的價格讓人忍不住想包色。

許多購入者對其便利性給予高度評價：「日常用太方便了，已經入手第 2 個。」、「現在只用這咖，化妝包塞得滿滿的也沒問題，真的必買。」、「看起來小小的，卻能裝下所有東西，簡直像哆啦A夢的口袋。」、「回購了不同顏色。雖然黑、灰、象牙白最百搭，但最近出的粉嫩春季色系像花朵一樣漂亮。」

UNIQLO的「單肩包」。（圖擷取自uniqlo官網）

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