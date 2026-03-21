美超微高層被控走私輝達AI晶片到中國 共同創辦人廖益賢閃辭董事

美超微共同創辦人廖益賢涉嫌走私輝達AI晶片到中國，被美方起訴，目前他已辭去美超微董事一職。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國，其中一人為美超微（Super Micro Computer）共同創辦人、董事會成員廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw）。美超微週五（20日）晚間發出聲明表示，指出廖益賢已辭去董事職位，即時生效。目前美超微董事會仍有8名董事，結構沒有變動，並任命2024 年從英特爾（Intel）轉職而來的露娜（DeAnna Luna）出任代理首席法遵（Acting Chief Compliance Officer）。

美方週四（19日）公開上述起訴書，雖然起訴書中未明確指名公司名稱，但指控廖益賢和美超微的台灣籍高階主管張瑞燦（ Ruei-Tsan “Steven” Chang，音譯），以及中間人孫廷偉（Ting-Wei “Willy” Sun，音譯）等3人合謀違反《出口管制改革法》。

請繼續往下閱讀...

71歲的廖益賢（美國籍）和44歲的孫廷偉（台灣籍）已於週四被逮捕，53歲的張瑞燦（台灣籍）目前仍在逃。

美超微當時表示，公司本身並未被列為被告，但廖益賢現任業務發展資深副總裁，張瑞燦為台灣區業務經理，孫廷偉則為承包商。公司已將相關員工停職，並終止與該承包商的合作關係。

但到了週五晚間，美超微發布新聞稿，指出指出廖益賢已辭去董事職位。受此訴訟消息衝擊，美超微在週五的正規交易時段股價崩跌 33%，終場收在20.53美元。

廖益賢週四在加州北區聯邦地區法院首次出庭，目前以無擔保保釋金（Unsecured Bond）的形式獲釋，保釋聽證會定於下週三（25日）舉行。承包商孫廷威的初審已於週五舉行，羈押聽證會則安排在週一（23日）下午。

紐約南區聯邦檢察官在起訴書指控，廖益賢、張瑞滄和孫廷瑋合謀，將價值25億美元的伺服器售予一家東南亞公司。該東南亞公司編造假文件以顯示其為該批伺服器的終端使用者；隨後由另一家物流公司重新包裝，以掩護該批貨物運往中國。

2024 至 2025 年間，該東南亞公司向美國製造商採購約 25 億美元伺服器，光是在 2025 年 4 月下旬至 5 月中旬期間，就有至少約 5.1 億美元、於美國組裝的伺服器遭違法轉運至中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法