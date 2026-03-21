油市最糟情況來了！伊拉克宣布「不可抗力」斷供 國際油價大暴漲

國際油價週五（20日）飆漲。圖為伊拉克一處油田。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊拉克宣布對境內所有外資油田進入「不可抗力狀態」，加上伊朗戰爭情勢升級，美國準備向中東增派數千名海軍陸戰隊與海軍官兵，引發國際油價週五（20日）應聲飆漲，收盤創下近4年來新高。

布蘭特原油期貨收盤大漲 3.54 美元，漲幅 3.26%，報每桶 112.19 美元，創 2022 年 7 月以來新高。

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4 月交割的美國紐約西德州中級原油期貨（WTI ）收盤上漲 2.18 美元，漲幅 2.27%，報 98.32 美元，該合約週五到期。

交投更活躍的近月WTI期貨（5月交割）則收於 98.23 美元，漲幅達 2.8%。

布蘭特原油在盤中高點一度飆漲超過 4 美元。

美以對伊朗的戰火毫無平息跡象，伊朗境內關鍵能源基礎設施持續受襲，伊朗也對沙烏地阿拉伯、卡達及科威特等鄰國展開報復性打擊。

Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）指出：「這是最糟糕的情境。我們不僅面臨伊拉克油田不可抗力停擺，美國還在波斯灣集結重兵。想要迅速解決爭端、讓全球供需透過荷姆茲海峽恢復正常的希望，正從我們眼前消失。」

本週布蘭特原油累計漲幅約 8.8%，而近月 WTI 則較上週五收盤微跌約 0.4%。WTI 對布蘭特原油的折價在週三觸及 11 年來最寬。

目前市場已開始反映供應長期中斷的預期，評估關鍵航道荷姆茲海峽至少需數週才能重新開放。盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示：「由於生產設施已受損，能源價格短期內不太可能出現反轉。」

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