美股收盤》戰爭燃起通膨擔憂！道瓊挫443點 台積電ADR跌近3％

週五美股下跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國和以色列對伊朗的戰爭進入第四週，目前未見緩和跡象，加劇投資人對通膨和利率可能上升的擔憂，華爾街股市週五大幅收跌，道瓊工業指數下跌443.96點、0.96%，跌破46000點大關，標普500指數下跌1.51%，那斯達克指數下跌2.01%，費城半導體指數跌幅達2.45%，台積電ADR下挫9.55美元、2.82%，收在329.24美元。而伺服器大廠美超微高層被控走私輝達AI晶片到中國，股價暴跌33%。

綜合外媒報導，消息指出美軍正向中東部署一艘兩棲攻擊艦，並增派數千名海軍陸戰隊員和水兵，美國為向伊朗派遣地面部隊做「充分準備」。同時，伊朗新任最高領袖讚揚伊朗的團結和抵抗。

請繼續往下閱讀...

消息人士稱，由於軍事行動擾亂荷姆茲海峽的航行，導致伊拉克大部分原油出口無法運輸，伊拉克已宣布所有外國石油公司開發的油田遭遇不可抗力，布蘭特原油當日最高觸及每桶113美元，WTI原油價格也超過每桶98美元。

市場擔憂通膨捲土重來，且聯準會降息可能性大大降低，推動美國公債殖利率在週五走高，進一步加劇股市疲軟。其中科技巨頭跌幅最大，輝達和特斯拉均下跌逾3%。AI伺服器製造商美超微（Supermicro）3名人員被控向中國走私價值至少25億美元的人工智慧技術，股價暴跌33%。

道瓊工業指數下跌443.96點，或0.96%，收在45577.47點。

標準普爾500指數下跌100.01點，或1.51%，收在6506.48點。

那斯達克指數下跌443.08點，或2.01%，收在21647.61點。

費城半導體指數下跌192.695點，或2.45%，收在7670.609點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法