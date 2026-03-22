熱門族群》國際油價飆漲 二線塑化股一擁而上

石油天然氣大漲，塑化股強勢翻多。（資料照）

〔記者張慧雯／專題報導〕受美伊衝突持續，伊朗最大天然氣田遭襲起火，石油和天然氣價格大幅上漲，布蘭特原油5月交割的原油期貨價格19日單日大漲近11%、每桶飆上119.11美元，帶動國內二線塑化股上週股價表現強勢，華夏（1305）上週大漲22%、台聚（1304）漲18%。

國際油價上漲，塑化上游原料乙烯每噸狂飆至1280美元，遠東區五大泛用樹脂中PVC（聚氯乙烯）報價跟著大漲、每噸來到1050美元，ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）強彈，PS（聚苯乙烯）、PP（聚丙烯）也同步上漲；業者指出，單週報價漲三、四成不稀奇，中國甚至傳出塑化產品報價直接翻倍，客戶這週不買、下週報價可能又再調漲，且未必拿得到貨，供應鏈大亂。

請繼續往下閱讀...

針對PVC報價大漲，業者多認為，中東緊張局勢促使原油、輕油、乙烯供應中斷，亞洲PVC廠商降載、檢修或宣告不可抗力，整體供應量緊縮，預料報價將持續上揚；華夏總經理胡吉宏更進一步分析，過去中國能取得低價油品，成本低、報價也具有優勢，如今低價油品已難取得，加上過去一年來因美國關稅政策影響，整體需求下滑，隨著美國近期將關稅暫時下調至15%，低於過去約20%水準，也有助於刺激市場需求回升。

然而，上游原料大漲，塑化股到底受惠還是受害，法人看法分歧。內資最新報告指出，中國定調取消PVC出口退稅稅率及淘汰老舊產能，有助於PVC供給結構改善，不過，面對高漲的原料成本及過高的庫存，預期PVC仍較難轉嫁原料成本。

但也有法人認為，當前市場為供給短缺，而非需求透支，即使今年首季出貨增加，第二季需求仍將延續，甚至因缺料而進一步推升，且供需失衡已形成，即使戰爭短期結束，產業復原需時間，整體而言，供給緊縮有助價格與利差改善。

法人建議，油價狂飆帶動塑化報價大漲，短線來看，塑化股營收一定會成長，然而部分舊訂單仍需依約定出貨，是否因原料大漲反而出現「利差」縮減、甚至虧損不得而知，得等首季季報出爐才能確認，以過往經驗來看，國際油價突然狂飆，塑化股多呈現短多長空，投資人進場仍需多小心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法