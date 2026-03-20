台達電攻智慧製造人才鏈 印度設機器人培訓中心

台達電印度區總裁林正彬（圖左）出席培訓中心開幕剪綵，強調人才培育是教育訓練長期策略投資。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化全球智慧製造布局，攜手印度泰米爾納德邦技能發展公司（TNSDC），於地區性工程學院設立機器人與PLC自動化培訓中心（CoE），聚焦培育自動化與智慧製造人才。隨著全球製造業加速導入自動化與工業4.0應用，集團目標透過建立在地人才培訓基地，進一步強化於新興製造市場的長期競爭力，並為產業升級預先布局。

台達電印度子公司此次培訓中心獲得當地民間企業協助執行，並結合當地政府推動的協力計畫，導入具產業導向的課程設計。台達電印度區總裁林正彬認為，人才培育不僅是教育訓練，更是長期策略投資，透過與政府及教育機構合作，建立銜接產線需求的人才供應機制，強化整體製造體系的基礎能量。

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在培訓內容方面，該中心聚焦機器人技術（4軸與6軸）、PLC自動化控制及智慧組裝系統，並導入模擬實際工業場域的設備，包括多軸機器人系統、PLC訓練工作站與智慧螺絲鎖附產線，強調實務操作與應用能力，使學員能快速銜接產線需求。

課程規劃上，培訓中心提供每月120小時的短期訓練，以及每季272小時的長期課程，每梯次可容納約20至25名學員，依市場需求彈性調整。透過系統化課程與實作訓練，台達期望建立穩定的人才培養機制，支援自動化與智慧製造相關產業發展。

從產業布局角度觀察，印度近年積極發展製造業，並成為全球供應鏈轉移的重要據點之一。台達電持續深化在地布局，希望打造完整的人才供應鏈，以支持集團旗下自動化產業擴張與製造產線升級。隨著自動化滲透率持續提升，具備實務能力的人才將成為關鍵資源，台達電為提前卡位未來產能與技術發展邁出重要一步。

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