客戶失聯、貨在海上漂！中國義烏被伊朗害的好慘

中東戰火對中國義烏造成衝擊。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國與伊朗衝突進入第三週，全球最重要的能源航道之一「荷姆茲海峽」幾乎陷入癱瘓，這場戰火不僅衝擊全球能源運輸，更對連接中國與中東貿易的通道按下暫停鍵，有「世界超市」之稱義烏成海嘯第一排，有商家表示，本來中東的貨應該抵達杜拜，因荷姆茲海峽封鎖，貨輪還漂泊在印度洋，客戶失聯，更慘的是，一旦戰事拉長，商家還可能面臨被倒帳、匯率虧損雙重夾殺。

公開數據顯示，2025年義烏出口總額7307億人民幣，對中東市場出口額1093.1億元人民幣，占比約15%。如今荷姆茲海峽幾乎癱瘓，造成這條連結中國與中東的貿易通道突然按下暫停鍵。



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一名義烏戶外用品商家負責人說，年前發往中東的貨櫃正常情況下應該抵達杜拜港口，因荷姆茲海峽封鎖至今還漂在印度洋上。更棘手的是大型船運公司紛紛暫停中東航線，並調整航線，繞行好望角，除了航程延長，運價也大幅飆漲。

這場戰火帶來的不僅是物流難題，還有被倒帳的風險。一名商家說，義烏小商品競爭激烈，有些人為了搶訂單，只收了10%的預付款，許多人的應收帳款高達數千萬人民幣，若中東戰事持續太久，商家恐面臨被倒帳及匯損雙重壓力。

1名貨運代理也透露，公司手上還有30、40個要運往中東的貨櫃，要嘛停在義烏倉庫不敢發貨，要嘛滯留在海上中轉港進退兩難，客戶不敢發貨怕半路出事，已發的貨因客戶失聯或清關系統癱瘓無法靠港，想退運還要承擔雙倍運費和高額滯港費，損失無法估計。

一名貨代更直言，公司運往杜拜的貨因航道封鎖，臨時卸在巴基斯坦的港口，客戶失聯之後，風險都要發貨人承擔，我們只能夾在中間協調，沒辦法左右局勢。

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