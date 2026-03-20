基米拿下賽默飛世爾PCR核心設備代理權 營運添動能

基米取得賽默飛世爾PCR儀台灣代理權。圖左為基米總經理江俊奇、右為賽默飛世爾台灣區生命科學部門商務經理翁振哲。（基米提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕基因定序領導廠商基龍米克斯（以下簡稱「基米」，股票代碼：4195）今（20）日宣布，與全球科學服務領導商Thermo Fisher（賽默飛世爾）簽署代理合約，取得該公司Applied Biosystems PCR熱循環儀（以下簡稱「PCR儀」）系列產品的代理。本次合作，不僅可強化賽默飛世爾在台灣市場的在地支援、深化雙方夥伴關係，更使基米擁有業界更完整的基因體研究產品組合，實現一條龍服務，進一步鞏固在精準醫學與分子檢測領域的領導地位。

基米總經理江俊奇表示，基米自2021年起即與賽默飛世爾展開多階段合作，在動物健康檢測、實驗室相關設備等生醫領域，共同推動科研進展與產業升級。此次能進一步取得基因體研究關鍵設備PCR儀的代理權，代表賽默飛世爾對基米專業技術服務能力與客戶通路優勢的高度肯定。

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基米原先即為賽默飛世爾冷凍櫃產品的代理商，隨著雙方合作持續深化，代理產品線也更加完整。基米今年亦積極爭取台積電及半導體業者供應鏈相關訂單，預期儀器部門營收可望持續維持成長動能。

基米對雙方合作深具信心，預期不僅有助提升賽默飛世爾品牌在台灣市場的能見度與市占率，也將進一步擴增基米代理產品線布局，為未來營運增添成長動能。

基米表示，公司2025年合併營收達7.08億元，年增36.86%，創歷史新高，主要受惠於NGS（次世代基因定序）專案挹注及儀器部門業績成長；今年前2個月合併營收達8015萬元，年增19.59%，延續成長動能，主要來自基因定序需求增加，帶動相關服務收入穩定成長。

基米指出，隨著台灣次世代定序與高階臨床檢測市場需求升溫，應用場域持續擴大，公司持續推動多元布局策略，在新客戶、新服務與新產品陸續加入下，營運表現可望維持穩健成長。

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