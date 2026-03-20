高層被控走私輝達AI晶片到中國！美超微回應了

檢方提供的監視器畫面，拍下了美超微東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器轉運至中國，其中一人為美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢，對此，美超微發布最新聲明指出，目前獲悉美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對三名公司之關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴，美超微非本次之起訴對象。

美超微表示，遭起訴之個人對象包括公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。美超微已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係。該對象在起訴內被指控之行為，已違反公司之政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。美超微致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範。

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美超微強調，公司全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。美超微未被列為本次起訴之對象。

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