和泰產險大直新總部啟用 邁入營運2.0持續擴展生態圈

和泰產險今日舉行大直新建大樓啟用典禮，由和泰汽車董事長黃南光（右3）、和泰汽車副董事長兼總經理蘇純興（右2），及和泰產險董事長蔡伯龍（左3）、總經理顏思齊（左2）等高層共同剪綵。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕和泰集團旗下和泰產險位於大直的新建新大樓，今（20）日正式啟用。和泰產險雖曾經歷防疫保單衝擊，但過去9年業績成長3.1倍，2025年簽單保費規模達156億元。透過數位轉型與 AI 科技導入，2025年稅前獲利24.3億元，股東權益86.4億元。展望今年，和泰產險總經理顏思齊指出，將持續擴展生態圈，發揮異業合作的綜效，簽單保費目標預計從去年的156億元成長至165億元，採微幅成長規劃。

今日和泰產險的大直新建大樓啟用典禮，由和泰汽車董事長黃南光、總經理蘇純興，及和泰產險董事長蔡伯龍、總經理顏思齊等高層共同剪綵。和泰汽車董事長黃南光致詞時指出，和泰產險即將跨越第一個十年的里程碑，這座位於大直商圈的核心地標，承載著集團深耕在地的宏願。和泰產險董事長蔡伯龍表示，大樓從籌備、動土到完工歷時數載，這段「自地自建」的過程，象徵和泰產險自此邁入「2.0 時代」，也展現和泰集團深耕臺灣、永續經營的具體成果。

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和泰產險總經理顏思齊指出，和泰產險2025年簽單保費規模達156 億元 ，透過數位轉型與 AI 科技導入，2025年稅前利益達24.3億元，較2023年的14億元成長逾7成，股東權益躍升至86.4億元，核保利益及投資收益也逐年成長。除了集團業務的支持，和泰產險也積極拓展非集團的商業險、車險業務，過去的成長達到了3倍。

顏思齊指出，分析和泰產險的業務結構，集團業務僅佔營收佔比55%，非集團業務佔了45%。希望未來能夠持續向外擴展，盡快達到集團內、集團外各半的業務結構目標。

要達到此目標，顏思齊表示，和泰產險去年成立了自動化專案，挑選了30位種子人員，成功開發30個作業系統的需求，同時運用自動流程機器人，提升了營運效能、作業標準化的流程、風控及法遵控管作業，及系統測試自動化等業務品質。此外，也已向主管機關提出多項對內、對外的合作試辦案，規劃利用碎片化保險，強化業務開發的能力，將持續擴展生態圈，發揮異業合作的綜效。

車險業務方面，顏思齊表示，去年是車市近幾年的低潮期，預期今年車險保費動能將優於去年，成為成長支撐之一。商業火險與工程險業務，雖因國際市場轉向買方市場（Soft Market），費率略降，但在綠能轉型業務上，雖然新建的能源案場減少，但許多案場已轉入「營運期」，相關的財產險與火險仍有承保空間。

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