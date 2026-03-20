獨家》財稅人事大搬風！樓美鐘掌台北國稅局、翁培祐接中區國稅局

國稅局人事大搬風，中區國稅局長樓美鐘將接任台北國稅局長。（取自中區國稅局網站）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財稅人事大搬風！財政部台北國稅局前局長吳蓮英屆齡退休後，牽動一波財稅人事調整，據了解，行政院已核定，台北國稅局長一職由中區國稅局長樓美鐘接任，現任高雄國稅局長翁培祐調任中區國稅局長，高雄國稅局長一職則由財政人員訓練所所長許寧佑接任。

3位新任國稅局長均為基層財稅人員出身，樓美鐘為逢甲大學財稅學系學士，歷任財政部賦稅署組長、南區國稅局副局長、財政資訊中心副主任、財政人員訓練所所長、財政部賦稅署副署長等，現任中區國稅局長。

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另，翁培祐為政治大學法律學碩士，歷任賦稅署專門委員、賦稅署副組長、賦稅署組長、北區國稅局副局長、台北國稅局副局長、財政部法制處長等，現任高雄國稅局長。

許寧佑則是中山大學中山學術研究所碩士，歷任賦稅署科長、賦稅署專門委員、新竹縣政府稅捐稽徵局長、賦稅署組長、南區國稅局副局長、台北國稅局副局長、財政資訊中心副主任等，現任財政人員訓練所所長。

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