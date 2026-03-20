TP-Link面臨美國安調查 傳創辦人趙建軍已申請川普金卡

TP-Link共同創辦人趙建軍。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒透露，目前正在面臨美國政府國家安全調查的大型路由器製造商TP-Link，這家公司的中國籍創辦人趙建軍已根據川普金卡計劃（Gold Card）申請了快速簽證，尋求美國的永久居留權。

《彭博》報導，知情人士表示，總部位於加州的TP-Link已告知負責審查營運的聯邦機構，公司創辦人兼執行長趙建軍已透過金卡計劃申請永久居留權。根據這項計劃規定，獲得「金卡」資格的申請人必須向美國商務部繳納100萬美元（約新台幣3194萬元）的「無條件捐贈」以換取簽證。

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TP-Link在聲明中證實，趙建軍及其妻子正在申請美國公民身份，但拒絕就川普金卡申請發表任何評論。美國商務部則未回應。TP-Link歡迎任何與美國政府合作的機會，以證明公司的安全措施符合產業標準，並表示致力於解決任何國家安全問題。

知情人士先前透露，除了金卡申請外，美國商務部還在調查TP-Link，因為這家公司與中國的聯繫可能對美國家安全構成「不可接受的威脅」。據報導，美商務部過去幾個月以來一直在評估是否要發佈「初步認定」，即TP-Link確實構成這類威脅。發佈這項評估將使TP-Link距離在美國的業務受到限制或禁止更近一步。

趙建軍與他的兄弟30年前在中國一同成立TP-Link，2024年，他們將公司分拆為兩家總部分別設在美國和中國的實體。趙建軍在2018年在加州爾灣（Irvine）置產，並在去年的一次訪問中透露，他已於2025年1月申請了美國綠卡。

根據市場研究公司IDC（國際數據資訊）數據顯示，在公司重組、剝離外國銷售和營運業務之前，TP-Link是全球最大的消費級Wi-Fi設備供應商。這家公司的路由器透過包括亞馬遜（Amazon）、百思買（Best Buy）在內的零售商廣泛銷售。

TP-Link公司重組以及趙建軍申請美國永久居留權，一直是其向美國政府證明公司不受中國影響、不應被視為國家安全威脅的關鍵。TP-Link聲明表示，趙建軍在美國的TP-Link公司已與中國業務「沒有任何關聯」。

不過，《彭博》去年發佈的一項調查發現，總部位於美國的TP-Link公司，大部份研發和製造業務仍在中國。

一些美國國安官員、議員和州政府官員認為，中國政府可能會尋求積極利用TP-Link進行網路攻擊，但該公司否認了這一說法。TP-Link發言人表示，公司所有產品和資料安全均由美國方面負責，並強調，包括中國在內的任何政府都無權存取或控制其產品的設計或生產。

除了美國商務部的調查外，TP-Link也受到司法部、聯邦貿易委員會（FTC）以及德州和佛羅里達州檢察總長的調查。這些調查涉及國家安全、反壟斷、隱私和消費者保護等多個面向。

目前仍不清楚趙建軍是否能夠，以及何時能透過川普金卡計劃取得簽證。據川普金卡網站說明，部份國家的公民可能需要等待一年或更長時間，具體取決於簽證名額。網站也表明，申請人必須經過審查流程，「國家安全和重大犯罪風險是撤銷任何簽證的理由」。

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