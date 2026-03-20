原本連套房都要租不起！33歲女老師靠每週8小時「高薪副業」大翻身

在物價極高的紐約，學校教師只靠一份死薪水難以生存。教師示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價極高的紐約，只靠一份死薪水真的夠嗎？33歲的女子艾莉西亞（Ashley Alicea）給出了她的「生存公式」。她從原本連獨立套房都租不起、年薪僅 5 萬美元（約新台幣161萬）的幼稚園教師，成功跳槽至年薪 9 萬美元（約新台幣290萬）的特許學校（Charter School）任教，更靠著下班後的擔任心理諮商助理的「高薪副業」，每月額外進帳1500美元（約新台幣 4.8 萬），目標在 4 年內徹底還清 6.1 萬美元（約新台幣 196萬）的學貸。

《CNBC》報導，來自紐約的艾莉西亞，其父母來自厄瓜多，這讓她從小在西班牙語環境成長，於 2016 年展開教職的她，最初是到中國上海擔任英文老師，2020年回到紐約找了份幼稚園的工作，年薪僅5萬美元，這數字遠遠低於單身或獨自租房的紐約居民年收中位數5萬3817美元（約新台幣 173.5萬）。

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艾莉西亞換了幾間學校，2024年終於加入特許學校擔任「多語學習專家」，專門服務來自多語家庭的學生，年薪也上漲到約 9 萬美元。

艾莉西亞的財務翻身關鍵在於她的「精準斜槓」。為了提升收入天花板，她2021年起背負學貸攻讀教育與心理諮商碩士。2025年6月畢業後，她隨即在線上平台Cerebral兼職擔任諮商助理。這份副業每小時為她帶來 55 美元（約新台幣1773 元） 的收入，而透過這份下班後的兼職，艾莉西亞也可以累積成為執業心理諮商師所需的 3000 小時臨床實習時數。

艾莉西亞除了正職的教師工作，她每週二、三、四會花最多 8 小時處理這份副業，服務約 6 到 8 位個案。這份斜槓收入通常每月能為她進帳約 1500 美元。

艾莉西亞如今將副業的大部分收入都用來償還研究所學貸，即便她在這期間一直維持全職老師工作，但還是貸款了約 9.2 萬美元（約新台幣 296.7 萬）來負擔那4年的學費與生活費。

幾年前一場痛苦的分手，促使艾莉西亞開始認真看待金錢。她說：「我只想趕快把債還清，這樣才能真正開始投資、累積財富。」如今艾莉西亞每月撥出約 1500 美元還學貸，目前還剩 6.1 萬美元，預計能在4年內還清。

儘管副業收入誘人，艾莉西亞卻堅持「限時限量」，嚴格限制副業的工作時間，這樣她才能在正職教師工作之餘下廚、健身、遛狗，並照顧自己的身心健康。

另一項對艾莉西亞的財務幫助極大的因素，是低廉的租金，她曾2度抽中「紐約市平價住宅」計畫，目前她的月租金僅為 1954 美元（約新台幣6.3 萬）。她因此告訴身邊認識的每個人都要去試試看：「離開原本的地方，換到一個租金更低、租金管制的公寓絕對值得，特別是對那些還在合租的人來說。」

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