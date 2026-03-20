美超微高層被控走私輝達AI晶片到中國！共同創辦人、台灣主管慘了

檢方提供的監視器畫面，拍下了該東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴了一家未具名美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器轉運至中國，其中一人赫然是美超微（ Super Micro Computer）共同創辦人廖益賢（Wally Liaw），在聯邦法院公佈起訴書後，美超微的股價在盤後交易中下跌了12%。

《CNBC》報導，根據週四解封的起訴書，美方指控美超微共同創辦人廖益賢和台灣籍高階主管張瑞燦（ Ruei-Tsan “Steven” Chang，音譯），以及中間人孫廷偉（Ting-Wei “Willy” Sun，音譯）等3人合謀違反《出口管制改革法》，（Export Control Reform Act）。

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起訴書指出，該伺服器製造商所生產、內含輝達晶片的產品，受到美國嚴格出口管制，未經許可不得銷往中國，「相關管制措施的設立，目的之一在於保障美國國家安全及外交政策利益。」

71歲的廖益賢（美國籍）和44歲的孫廷偉（台灣籍）已於週四（19日）被逮捕，53歲的張瑞燦（台灣籍）目前仍在逃。3人分別面臨共謀違反出口管制法（最高20年有期徒刑）、走私罪（最高5年）及詐欺美國政府罪（最高5年）等多項指控，實際量刑將由法官裁定。

根據起訴書，廖益賢和張瑞燦利用職務關係，和掌握中國客戶資源的第三方仲介密切合作，指示一家位於東南亞的公司下單購買搭載特定GPU的伺服器，對外謊稱為自用設備。這些伺服器通常在美國組裝後送到台灣，再轉運至東南亞其他地點，再透過物流公司重新包裝伺服器，並以無標記箱裝運，以隱匿內容物，最終運往中國。為確保內部能核准這些訂單，被告製作虛假文件與紀錄，並傳遞不實資訊，聲稱該東南亞公司為最終使用者。

起訴書揭露，在被告指示下，2024 至 2025 年間，該東南亞公司向美國製造商採購約 25 億美元伺服器，光是在 2025 年 4 月下旬至 5 月中旬期間，就有至少約 5.1 億美元、於美國組裝的伺服器遭違法轉運至中國。

被告與其共犯採取多項手段掩飾行為，如被告在該東南亞公司據稱存放設備的地點，擺放數千台「假伺服器」供檢查；孫廷偉與其他第三方仲介還事先在倉庫布置假伺服器，包括拆箱、使用吹風機移除並重新貼附標籤與序號貼紙，再重新裝箱，監視器畫面都記錄了相關過程。

廖益賢為美超微共同創辦人之一，並為美超微董事會成員。根據 FactSet 資料，他持有約 4.64 億美元的公司股份。對於媒體詢問，他沒有回應。

在聯邦法院公開起訴書後，美超微股價於盤後交易重挫 12%。

美超微表示，公司本身並未被列為被告，但廖益賢現任業務發展資深副總裁，張瑞燦為台灣區業務經理，孫廷偉則為承包商。公司已將相關員工停職，並終止與該承包商的合作關係。

圖為被告在倉庫內擺放的一些假伺服器。（圖擷取自美國司法部）

美超微。（路透）

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