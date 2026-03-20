高顏值又大容量！UNIQLO最新春季聯名「捲蓋後背包」登場

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，日媒近期就介紹了UNIQLO的「捲蓋後背包」（ロールトップバックパック），指出該款包包因容量夠大、方便收納，不論日常出門、休閒活動或旅行，都很實用，廣受好評。

日媒報導，「捲蓋後背包」是英國時尚品牌 JW ANDERSON 與 UNIQLO 的聯名款，有2個顏色薄荷綠和藍色可以選擇，這次用來評測是薄荷綠。報導描述，薄荷綠配色看起來相當清爽，搭配棉質材質，自然且帶有適度的休閒感。雖然造型簡單，但「JWA」刺繡作為細節點綴，非常時尚。

請繼續往下閱讀...

背包採用捲頂設計型，背面設有拉鍊，需解開扣環並拉開拉鍊來放取物品。扣環與拉鍊皆採綠色系，整體設計一致性佳。拉鍊可大幅打開，取放物品順暢。

背包容量偏大，即使放入 13 吋筆電、A4 文件、寶特瓶、行動電源、摺疊傘等物品，仍有多餘空間。平時使用足夠，一兩天的小旅行也沒問題，包款尺寸約高 60 × 寬 43 × 厚 28 公分，售價為4990日圓（約1017元新台幣）。

官方網站的評論中有人表示：「布料非常好，縫製也很扎實」、「春天感的漂亮顏色」、「原本沒打算買，但在店內看到就想要了」。

UNIQLO的「捲蓋後背包」。（圖擷取自UNIQLO）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法