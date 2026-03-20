台積電資深副總何麗梅將於4月初退休 身價逾84億元

台積電資深副總何麗梅。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）資深副總經理何麗梅（Lora）近期對外透露，她將於四月退休。何麗梅在台積電長達27年，曾是台積電創辦人張忠謀最倚重的「大掌櫃」，目前擁有台積電股票4579張，以昨收盤價1850元計算，市值超過84億元，身價不凡。

由台積電退休主管組成的「榮友會」於本周二在新竹舉行聚會，一百多人參與，場面熱絡。據了解，台積電董事長暨總裁魏哲家也撥空出席，何麗梅參與其中，她在聚會中，透露她將於四月初退休，告別半導體業職涯。

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「人生70才開始」，因應台積電全球布局，何麗梅延退三年，終於可以在退休後，過著「70從心所欲」的退休生活，深受半導體業界稱羨。

何麗梅也是台積電經營團隊中，相當傳奇的女性資深副總。她是新竹市空軍眷村子女，45年次的她，因大學聯考分發而考上政大會計系，步入職場後，陸續在外商公司歷練會計與財務相關工作，1999年進入台積電從會計處處長做起，憑著實力一路升到會計長，還到台大進修取得EMBA學位，並被拔擢為副總經理暨財務長、兼任發言人。

從張忠謀、劉德音到魏哲家，能力幹練的何麗梅皆深受倚重，並掌管多項不同職務。2019年至2022年期間，她被調任歐亞業務資深副總經理；2022年改擔任人力資源資深副總經理，直到去年初，由陳培宏接棒，她專任永續資深副總經理，從2011年起擔任台積電企業永續（ESG）委員會主席至今。

台積電官網顯示，何麗梅曾多次獲獎，包括榮獲中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，並且於2007年至2019年間，由《金融亞洲》及《機構投資人》評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」。2018年《日本經濟新聞》也將何麗梅列為「亞洲科技業最具影響力的九位女性」名單之一。

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