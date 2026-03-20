美擬解除海上伊朗石油制裁 釋放1.4億桶平抑油價

首次上稿 3-19 22:40<br>更新時間 3-20 05:49

美國財政部長貝森特。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長貝森特19日接受福斯財經網訪問時表示，華府可能於未來數日解除對已在海上運輸的伊朗石油制裁，以緩解中東戰爭導致的油價飆漲壓力。他說，此舉將釋放約1.4億桶原油，相當於10天至2週的供應量。

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貝森特指出，這批石油「原本全數將運往中國」。然而，目前尚不清楚制裁解除的具體運作方式、伊朗將如何收取資金，以及哪些特定資產將獲解凍。

貝森特發言之際，伊朗攻擊卡達全球最大液化天然氣設施並威脅摧毀區域能源基礎設施，導致油氣價格再度飆升。國際基準油價布蘭特原油一度大漲10%，隨後回落至每桶112.76美元，漲幅5%。

貝森特另表示，美國政府可能進一步釋出戰略儲備原油。美國總統川普政府自2月28日美以聯手攻擊伊朗以來，一直設法遏制能源成本飆漲。德黑蘭的報復行動使荷姆茲海峽商業航運幾近停擺，能源供應鏈陷入混亂。

美國上週暫時允許各國購買已在海上的俄羅斯石油，以增加供應、緩解價格壓力。根據國際航運數據公司Kpler數據，印度煉油商迅速採購大量俄國原油，其他亞洲買家包括中國國營煉油商中石化（Sinopec）。

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