中東戰事推升通膨疑慮 央行：第二季是關鍵、政策偏緊縮

中東戰事推升通膨疑慮，央行表示，第二季是關鍵、政策偏緊縮。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行如市場預期，宣布政策利率維持在2%不變、「連8凍」。總裁楊金龍表示，受中東戰事影響，全球央行整體態度已轉趨「偏鷹」，但尚未進入「預防性升息」階段；我國貨幣政策基調亦轉為「偏緊」，後續將密切觀察戰事的長度、強度與擴散範圍，關鍵時點落在第二季。一旦通膨預期出現升溫跡象，央行將隨時採取行動。

楊金龍指出，近期中東衝突推升國際油價，央行已將今年油價平均預測值由每桶58.3美元大幅上修至85美元。在政府持續推動能源價格平穩機制的前提下，央行同步上修今年消費者物價指數（CPI）與核心CPI至1.8%與1.75%，整體通膨仍屬溫和，預期可控制在2%以下。

請繼續往下閱讀...

他進一步說明，從俄烏戰爭的經驗來看，供給面衝擊所帶動的油價上漲，透過行政院採取的油價緩漲、暫免油品貨物稅等措施，已證實有助於穩定物價效果。

楊金龍也提到，歷史經驗顯示，多數中東衝突持續時間不長，因其對各方皆不利，特別是高度仰賴能源的亞洲國家，往往會促使具影響力的國家出面協調。不過，他也提醒，若戰事延續至四月底甚至更久，全球主要央行的貨幣政策可能在第二季開始出現更明顯反應。

他強調，央行將持續緊盯物價與市場預期變化，一旦通膨預期浮現，將審慎應對；並以開玩笑語氣表示，「希望在六月理監事會議前不需要召開臨時會議」，似乎也暗示，有隨時準備升息的可能。

在經濟成長方面，央行同步上修今年經濟成長率至7.28%。楊金龍指出，美國新一輪關稅措施使台灣多數傳產產品輸美關稅相對下降，與競爭對手的差距縮小，有助提升出口競爭力；至於美方啟動301調查，初步評估對台灣整體經濟影響有限。整體而言，當前最大不確定性仍在於中東戰事，恐為全球經濟增添下行風險，進而牽動台灣後續經濟表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法