經烏俄實戰考驗 無人機AI新創上市2天股價暴漲1000％

2024年烏俄戰爭使用Swarmer系統的無人機。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭和目前持續中的美國、以色列對伊朗戰爭，都凸顯無人機在現代戰爭的價值。一家開發無人機人工智慧（AI）軟體的新創公司，日前在美掛牌上市，兩天股價飆漲1000%，是近一年來在美國股市表現最強勁的首次公開募股（IPO）。

根據《彭博》和Tradingview網站報導，總部設於德州奧斯汀的無人機軟體公司Swarmer Inc.，17日以每股5美元發行價上市，上市首日盤中漲幅一度達700%，最後以31美元收盤，單日飆漲520%；18日其股價再大漲77%，收在55美元。Swarmer上市後短短兩個交易日，股價就暴漲1000%，是繼去年Newsmax公司掛牌兩天漲幅2230%後，近一年來美國表現最強勁的新上市股。

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兩天股價狂飆推升Swarmer市值增加到將近6億8000萬美元，該公司掛牌時估值約6000萬美元。然而，Swarmer去年營收僅30萬9920美元，較前一年減少6%。

美國盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，人工智慧可說是當前市場熱門關鍵字，「任何與人工智慧有關的，明顯地都吸引人們的注意，在我們實際身處於無人機戰爭的時代中，無人機防禦很清楚地是另一個令人感到興奮的領域」。

這家新創公司這波股價狂飆，也時值投資人愈加對國防產業感興趣，以及自主武器系統崛起，和現代戰爭逐漸轉向低成本的更廣泛趨勢。Swarmer公司並不生產無人機，而是開發用於部署和協調無人機群的AI系統技術，使大量無人機能像鳥群般協同運作。根據該公司向主管機構提出的文件，2024年4月以來，Swarmer平台已被用於烏克蘭超過10萬次的實戰任務。

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