「蝦」外交？中國狂買「這國」蝦子、進口爆增72％

印度蝦對中出口顯著增加。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕去年美國對印度進口產品共課徵50％關稅，為亞洲主要經濟夥伴中最高，對其出口造成衝擊，波及印度蝦出口，中國趁機拉攏，去年下半年起開始大量採購印度蝦，今年1月進口量更是激增72%。不過，今年2月美國對印度的關稅已降為18%，中國的蝦外交能否持續尚待觀察。

《Shrimp Insights》18日披露，2026年1月，印度蝦類出口量為5萬564噸，年增3%，出口額較去年同期略為下降2%至3.47億美元，主要是因為出口的蝦類產品附加價值較低。

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最引人注目的變化是對美國的出口大幅萎縮，年減36%至1萬3888噸，反映出1月尚未取消的高額互惠關稅的影響，不過，美國仍是印度蝦第一大買家。

相較之下，歐盟仍然是重要的成長引擎，出口年增49%至1萬1099噸，延續2025年全年強勁的成長動能，穩居印度蝦第二大買家。中國也實現顯著成長，進口量年增72%至9016噸，鞏固其作為日益重要的替代市場的地位，成為印度蝦出口第三大目的地。

此外，在經歷再加工貿易推動的強勁成長後，印度蝦對越南的出口保持穩定，為3618噸，年成長1%，排名印度蝦類出口第四名；對日本的出口實現溫和成長，年增4%至2392噸，排名印度蝦類出口第五名。

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