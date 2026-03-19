國銀去年下半年金檢缺失出爐 「投資客炒房」及「人頭戶申貸」入列

金管會今天公布2025年下半年主要金檢缺失。在不動產授信方面，本國銀行在辦理購屋貸款作業，未落實執行防範「投資客炒房」及「人頭戶申貸」等缺失。圖為金管會檢查局副局長郭文龍。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布2025年下半年之主要檢查缺失，包括金控等12個業別，主要議題為「防制詐欺、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」、「消費者保護」、「資訊安全」及「不動產授信」等四大領域；其中，在不動產授信方面，金管會點名，本國銀行在辦理購屋貸款作業，未落實執行防範「投資客炒房」及「人頭戶申貸」等缺失。

檢查局副局長郭文龍表示，為落實檢查作業透明化，金管會依循「金融檢查指導原則」，於今日公布2026年度下半年金融機構主要檢查缺失，內容為篩選各業別屬重要制度面或具普遍性質之缺失態樣，依不同業務項目列示，並說明改善作法。

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首先，郭文龍指出，「不動產授信」主要缺失包括：第一、對短期內連續購置及出售不動產，並持續申請購屋貸款，未查證是否為投資客並研議風險控管機制，及對以大額現金存入款或第三人匯入款作為購屋價金，未瞭解資金來源及借戶與第三人之關係；第二、辦理以空地為擔保之授信案件，經多次續約仍未動工興建，續約徵審時未掌握土地開發期程及評估興建計畫之合理性。

他提醒，金融機構應注意投資客炒房及人頭戶申貸可能進件行為模式與態樣，並強化業務、徵審及貸後管理相關防範機制並落實執行；對於以空地為擔保之授信案件，應掌握土地開發期程及覈實評估興建計畫合理性，以利控管授信風險。

其次，在「防制詐欺、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」方面，缺失為辦理公司戶開戶審查作業，未確實瞭解開戶地緣性及實際營業處所地址之合理性。對存戶匯出款項經他行認定為可疑資金遭退回時，未加強審核資金來源、對不同法人戶皆由同一代理人進行大額領現，於部分法人帳戶遭申報疑似洗錢後，相關業者未確實審查相關交易合理性。

郭文龍說明，缺失為對高風險客戶警示交易，未確實查證其交易合理性，並留存相關佐證資料，逕判斷為非疑似洗錢或資恐交易、對顯示異常之高風險外籍人士，未即時建檔並採取後續管制措施。

在「消費者保護」方面，有客戶於投保前3個月內、向銀行辦理貸款作為保費資金來源，結果，業務員未確實填寫招攬報告書。介紹連結配息基金之投資型保險商品，僅強調配息內容，未衡平揭露配息金額無保證，且配息來源可能為本金等重要特性或風險。辦理保險公司照會業務員招攬異常之案件，僅由該業務員自行回覆，未建立照會審核確認機制。辦理指數股票型基金（ETF）廣告行銷未依規定揭示投資績效之警語、未註明計算方式、條件及限制等。

在「資訊安全」方面，主要缺失：辦理個資傳遞至外部之防護管控措施欠妥適，如過濾條件未完善、未定期檢討過濾規則、未留存完整稽核軌跡等。特殊權限帳號管理欠妥適，如用於辦理日常維運、使用後未儘速變更密碼等。辦理主機系統安全管理作業有欠妥適，如未訂定資料庫管控規範或組態參數安全檢核標準、未停用無需使用之服務等。

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