小吃店月收不到20萬免開發票 財部：月收逾20萬若開發票僅影響5300家

財政部次長陳勇勝表示，小吃店每月銷售額未達20萬元仍免用統一發票，「沒有要強迫開發票」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對小吃店是否開立統一發票，財政部次長陳勇勝今說明，大眾化消費飲食店及小規模營業人每月銷售額未達20萬元，仍可免用統一發票，按稅率1%查定課徵營業稅，「沒有要強迫開發票」；至於月銷售額逾20萬元則提供3年緩衝期，2028年底前仍可免開發票，2029年起是否須開立發票，將於綜整各界意見審慎評估，即使取消免開發票僅影響約5300家，非外傳7萬多家。

根據「營業稅法」規定，營業人平均每月銷售額未達20萬元，免用統一發票，按稅率1%查定課徵營業稅；月銷售額達20萬元應開立統一發票，按稅率5%課徵營業稅。不過，考量大眾化消費飲食店（豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒）開立紙本發票不便，財政部2000年5月發函規定大眾化消費飲食店屬營業性質特殊營業人，無論銷售額高低免開發票。財政部2012年11月則修正發布「稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點」，大眾化消費飲食店每月銷售額達20萬元且符合第4點，例如以連鎖或加盟方式經營，應使用統一發票。

請繼續往下閱讀...

不過，財政部2025年12月修正發布「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機（KIOSK）適用租稅優惠作業規範」，提供3年（2026年至2028年）租稅優惠緩衝期，鼓勵原應核定使用統一發票的連鎖加盟、網紅名店或營業狀況佳的大眾化消費飲食店導入行動支付或使用KIOSK結帳收款，2028年底前仍免用統一發票，按稅率1%查定課徵營業稅，以月營業額50萬元為例，每月可減稅2萬元。

至於2029年起月營收逾20萬元以上的小吃店是否須開立統一發票？陳勇勝表示，考量民眾習慣消費時索取統一發票據以對獎，財政部將於緩衝期屆期前，綜整各界意見通盤審慎評估。根據統計，目前查定課徵的小吃店約7萬多家，其中月銷售額20萬元以上僅約5300家，換言之，即使月營收20萬元以上的小吃店須開立發票，受影響小吃店僅約5300家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法