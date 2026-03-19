掌握300億利多未揭露？中工控華建鄭斯聰「辭董後」仍買股涉內線

圖為華建董事長鄭斯聰。（資料照，華建提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕中華工程（2515）今宣布展開第二波法律行動，並委請律師向台北地檢署遞狀告發前法人董事代表人、現任大華建設（2530）及堡新、源通投資董事長鄭斯聰，涉嫌違反證券交易法從事內線交易。中工認為，鄭斯聰知悉公司重大利多後辭任董事，仍透過旗下投資公司持續買進股票，行為已涉違法。

中工的聲明指出，2025年12月23日董事會通過115年度財務預算案，內容顯示營收預估達300億元、稅後淨利約17.5億元，較前一年大幅成長，屬足以影響股價的重大未公開資訊，而鄭斯聰當時以法人董事代表人身分出席會議，已掌握相關利多。

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中工表示，鄭斯聰雖於今年1月23日辭任董事，但依規定，內部人於重大訊息公開前及公開後18小時內皆不得交易股票。公司於2月26日才對外公告財測，依法在此之前均屬禁止交易期間。然而，堡新與源通投資仍在禁售期間內持續加碼，其中堡新持股由11.363%增至13.851%，源通亦同步提高持股，顯示有利用內線提前布局之嫌。

聲明中也提到，鄭斯聰辭任後，公司股票成交量在短時間內異常放大，6個交易日內單日成交量由5千餘張暴增至逾5萬張，疑有不法資金介入。公司已向檢調申請調閱相關交易明細與資金流向，釐清是否涉及操縱股價或相對成交等不法行為。

中工強調，過去市場已有類似案例，相關人員最終須負刑責，呼籲涉案人士審慎面對司法調查。公司並重申，為保障股東權益與市場交易公平，對任何違法行為絕不寬貸，將全力配合調查。

中工也呼籲主管機關，包括金管會、證期局及證交所等單位儘速啟動調查，針對相關交易及資金來源進行全面查核，釐清是否涉及內線交易與市場操縱，確保資本市場秩序。

中工認為，鄭斯聰知悉公司重大利多後辭任董事，仍透過旗下投資公司持續買進股票，行為已涉違法。（中工公司提供）

中工認為，鄭斯聰知悉公司重大利多後辭任董事，仍透過旗下投資公司持續買進股票，行為已涉違法。（中工公司提供）

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