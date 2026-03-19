安勤2026年成長優於去年 多元引擎動能逐季放大

安勤董事長劉琍綺看好公司今年展望，多元成長引擎將帶動營運成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）今天在法說會樂觀看待2026年營運，隨著AI應用、醫療及伺服器等多元動能同步推進，全年營收成長率可望超越去年的11.5%，獲利增幅也將優於去年，在訂單能見度提升及產品結構優化帶動下，營運將呈現「前低後高」逐季放大的格局，營收比重預估為上半年45%、下半年55%，下半年成長動能更加明顯。

安勤總經理張哲嘉指出，從接單與出貨結構來看，安勤目前在手專案數量已接近100個，訂單出貨比（BB Ratio）約達1.4，顯示需求動能持續增溫。儘管短期費用因多項大型專案同步開發而增加，每月費用約落在1.3億元水準，但公司預期費用增幅將低於營收成長，隨著高峰已過，毛利率亦可望自低點回升至25%至26%區間，帶動整體獲利能力改善。

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在各主要事業中，安勤旗下醫療產品仍為最大成長支柱，且具備高毛利特性。隨著客戶需求由單板電腦轉向完整系統方案，單一客戶貢獻金額可望放大2至3倍，加上既有三大客戶持續導入新機種，以及Tier One新客戶超音波設備預計於第三季量產，初期出貨規模約2000至3000台，後續仍有放量空間，全年表現可望延續成長動能。

AI與伺服器業務則成為另一關鍵推力，安勤目前HPC與電信伺服器採用SMOI模式，已出貨但尚未認列的伺服器約1984台，另有5686台在手訂單，預期自第二季起陸續認列，帶動營收逐季走升。此外，Edge AI產品線亦持續拓展，包含與Tier One客戶合作的新產品已於3月發表，預計6月進入量產，未來將透過權利金模式貢獻獲利。

在應用擴散方面，零售領域受惠產品線擴充，除既有大型點餐機外，32吋新機種將於第二季開始小量出貨、下半年放量，有助延續成長動能。軍工市場亦逐步開花，安勤已與多家美國Tier One客戶接洽，目前手中約有20個專案，每項專案出貨約1000塊主板，相關產品因須符合在地製造要求，單價可達1200至1500美元，有助提升整體產品附加價值。

產能布局方面，安勤已於中國、越南及美國建立生產據點，並持續因應客戶需求進行調整，其中美國產線已完成初步試產，預計仍需1至2個季度優化良率。董事長劉琍綺認為，2026年至2027年上半年最大挑戰將來自供應鏈管理，包括CPU、記憶體及部分IC價格上揚，以及PCB交期拉長等因素，但已透過相關機制與長單備料策略，降低成本波動影響，確保營運穩健成長。

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