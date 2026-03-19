年賺180萬！他卻向兒道歉「家中沒你想像富有」 揭高薪背後殘酷真相

日媒以真實案例揭示，高收入家庭若未妥善規劃，容易因生活水準提高而增加支出，形成「高收入、低儲蓄」的情況。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在高收入家庭中，外界常認為財務應相對寬裕，但實際情況未必如此。日本一名年收約900萬日圓（約新台幣180萬元）的50歲父親，原以為手頭寬裕過著「想要什麼就立刻買」的生活。如今卻因長年高支出與孩子教育費壓力，最終不得不向兒子們致歉「家中沒你想的那麼富有」，真實案例揭示了高收入背後不為人知的壓力與殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的達也（化名）自大學畢業後進入大型企業工作，年收900萬日圓（約新台幣180萬元），收入高於同齡水準，他說，他自然而然地繼續過著「想要什麼就立刻買」的生活方式。婚後與妻子育有3個兒子，家庭早期經濟相對寬裕，孩子自小接受補習教育，並順利升學至私立中學與高中。

請繼續往下閱讀...

然而，隨著孩子成長，教育支出逐年增加。達也1家在長子就讀私立大學、次子赴外地就讀國立大學後，學費、生活費與房租等負擔顯著上升，原本有限的存款很快耗盡，甚至需以獎金補貼日常開銷。夫妻倆商量後決定，妻子也開始兼職以支撐家計。

事件發生在三兒子準備升學之際。某日，三兒子興奮翻閱私立大學簡章時，達也看到「入學費約200萬日圓（約新台幣40萬元）」的費用，當場感到壓力沉重。最終，他向兒子坦言家中財務狀況，表示「我們並沒有你想像的那麼富有，我們把你哥哥們送進了私立學校或讓他們自己生活，但我們現在沒錢了。很抱歉」，並希望兒子改選可通勤的國立大學。

對於從小就讀私立學校、早已習慣週末和家人外出用餐的三兒子來說，這消息猶如晴天霹靂。 他說「什麼？我們沒錢了……？」三兒子一直夢想著夢寐以求的大學生活，如今卻被殘酷的現實徹底擊垮。

專家指出，高收入家庭若未妥善規劃，容易因生活水準提高而增加支出，形成「高收入、低儲蓄」的情況。特別是在子女升學階段，教育費往往成為沉重負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法