鮑爾放鷹！日圓逼近160大關、新台幣一度重貶逾1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾放鷹使美股尾盤跳水、影響台股今早跳空開低，且在美元指數重返100大關下，日圓兌美元匯率逼近160關卡，新台幣兌美元早盤也貶破31.9元價位，一度重貶逾1角，不過在逼近32元整數大關前貶幅旋即收斂，中午暫時收在31.921元、貶值8.9分，台北外匯經紀公司成交量8.3億美元。

聯準會（Fed）一如市場預期按兵不動，利率維持不變，點陣圖顯示今年仍可能降息一次。不過，Fed同步上修通膨預測，將今年核心PCE年增率由2.5%調升至2.7%。鮑爾指出，關稅對通膨影響屬一次性因素，但近期油價飆升已成為推升通膨預期的重要變數，在通膨尚未明確降溫前，Fed不會急於降息。

請繼續往下閱讀...

市場解讀整體立場偏鷹，導致美股轉弱，也加劇亞洲股匯市壓力，新台幣一早以31.86元、貶值2.8分開出，最低下探至31.97元，重貶1.38角，隨後雖又拉回至31.86元，但走勢轉趨震盪，能否守住31.8元價位，仍須觀察午後外資動向及央行態度。

台灣央行今日下午也將召開理監事會議，市場普遍預期利率將「連8凍」，但在通膨再起疑慮升溫下，當前貨幣政策基調是否調整備受關注。

另一方面，日本銀行亦將公布最新利率決策。日圓兌美元早盤一度觸及159.9，逼近160重要心理關卡，市場同樣聚焦日銀總裁談話內容，以及對中東局勢與通膨前景的最新評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法