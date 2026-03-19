「答題占地」學IP！智慧局結合PaGamO 遊戲化宣導飆破30萬人次

智慧局首創線上互動遊戲宣導著作權。（智慧局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕遊戲中學IP（智慧財產權）！經濟部智慧財產局去年首度採線上互動遊戲方式進行校園著作權宣導，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過答題占地、獲取虛擬寶物及特殊地形等引導學生在遊戲任務中自主學習著作權觀念。智慧局長廖承威表示，去年累計參與人數近30萬人次，超越前2年實體宣導成果，且不限時間地點，也可讓東部、外島孩童學習，效果更優於實體宣導。

智慧局過去透過培育大學生成為種子師資，再向國小、國中、高中生宣導，實體雖熱絡，但去年展開線上遊戲化方式，更提升答題學習意願。

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智慧局指出，題目會根據學童年紀分級教育，而PaGamO遊戲化線上學習平台也是教育部推廣課外學習平台，學生無須再另創帳號。

智慧局說明，題目以著作權基本概念出發，逐步延伸至日常生活、校園情境及網路環境中常見的著作權議題，最後再導入較具挑戰性的合理使用觀念，並設計專屬遊戲地形，作為學生完成答題任務的特殊地形獎勵，智慧局說明，學生回饋破關取分相當有成就感。

廖承威也強調，線上宣導可不受時間、地點限制，也成功觸及偏鄉學子，更大幅擴張宣導廣度，高達30萬之參與人數，較過往每年2、3千人參與之實體活動有突破性成長。

參與度來看，中高年級學生較高約有6成，智慧局也透過分階段任務設計與重複答題機制，讓學生對較不熟悉的著作權觀念理解有顯著提升，且能追蹤學生答題正確率，進而調整題目難易度，更新題目等。

智慧局強調，在網路與社群媒體普及的時代，學生接觸與利用各類著作的機會日益增加，更需透過創新多元的方式強化正確認知。未來智慧局將持續結合數位科技與創新宣導工具，深化校園著作權教育，培養學生尊重創作、合法使用的法治觀念。

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