焦點股》金像電：化身「金項鍊」 首度擠進千元俱樂部

金像電盤中股價漲停，擠進千元俱樂部。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）近兩年積極擴產，迎接客戶大單，去年營收創下新高，內外資同步看好金像電今年營運可再創新高，金像電今日股價直奔漲停，漲停價1005元，首度突破千元大關，擠進千金俱樂部。

截至10:47分左右，金像電股價鎖住漲停1005元，成交量逾9500張、漲停委買張數約460張。

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金像電今年2月合併營收59.41億元，月減1.23%、年增53.91%，累積前2月合併營收119.5億元，年增達60.94%，金像電掌握包括亞馬遜、Google、Meta等大客戶，外資分析，亞馬遜ASIC伺服器PCB訂單預期將成為重要成長動能，受惠於出貨量增加、規格升級帶動平均售價（ASP）上升，以及材料價格上漲與市佔提升，金像電今年相關營收預估可年增約50%。此外，金像電成功打入Google供應鏈，並參與TPU8e（代號Zebrafish）專案，Google亦可望成為新的成長引擎，預估金像電至2027年在相關產品市佔率約達20%。

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