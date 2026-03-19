焦點股》光鋐：無畏虧損 帶量漲停

光鋐受惠於矽光子題材持續加持，今日獲得買盤進場拉抬股價。（圖取自光鋐官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠光鋐（4956）受惠於AI矽光子題材火熱，激勵買盤進場推升股價，以昨日收盤價31.75元計算，本月以來股價漲幅23.06%，管理層昨日公布自結損益，2月每股虧損0.04元，光鋐今日股價繼續逆風攻高，截至上午10時4分暫報漲停價34.9元，成交量1萬5130張，超過2800張漲停價委買單尚未成交。

根據光鋐自結財報，該公司2月營收9525萬元、年減6.19%，歸屬母公司業主淨損434萬元、年增3.15%，每股淨損0.04元、持平於去年同期。以去年第四季來看，單季營收3.2億元、年減2.45%，歸屬母公司業主淨利2305萬元、年增332.67%，每股稅後盈餘0.23元、年增330%。

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光鋐亦布局Micro LED（微發光二極體）技術，並與面板廠合作開發相關應用。不過該公司坦言，Micro LED仍處於研發與技術成熟階段，距離大規模量產尚需時間，短期營收貢獻有限，現階段仍以感測與車用產品為主要成長動能。

光鋐正透過聚焦感測與車用兩大應用，搭配產品技術延伸策略，掌握LED在新興應用中的用量成長趨勢。儘管短期受毛利率與匯率因素干擾，營運表現承壓，但隨應用端需求持續擴大，後續營運動能仍具回升空間。

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