雄獅: 北美直飛航點增加 美加旅遊銷量年增40％

雄獅美加旅遊銷量年增40%。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）指出，隨著北美直飛航點包括鳳凰城、華盛頓 D.C.、安大略、達拉斯增加，與旅遊型態轉型， 2026年第一季美加旅遊市場迎來大幅成長，產品銷量較去年同期增長4成，訂單能見度到10月。

雄獅表示，旅客的旅遊視角從「打卡」轉向「圓夢」，更傾向選擇「主題體驗」，熱門主題包括獨特的國家自然景觀、欣賞極光，及職業運動賽事等，受惠於「極光大爆發」的週期效應，2026年旅客規劃行程的時間明顯提前，相關行程訂單能見度已延伸至10月。

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雄獅指出，北美旅遊規劃的華麗美洲系列，包括加拿大洛磯山脈、黃石國家公園、尼加拉瀑布、阿拉斯加及大峽谷天空步道等五大指標性景點受到歡迎外，運動觀光已成為北美市場的新興成長指標，主要是近年經典賽熱潮與指標球星話題，帶動洛杉磯道奇隊MLB主場觀賽行程反應亮眼，今年續推，業績預估成長20%；2026年首度推出的「湖人隊NBA主場觀賽」主題行程更已全數售罄，預計第三季將再推出新一波檔期。賽事體驗打破傳統旅遊客群結構，吸引大量年輕族群與運動迷，已成為推升長程旅遊需求的重要動能之一。

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