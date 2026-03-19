焦點股》威強電：出貨接力升溫 帶量漲停

威強電去年完成產品世代轉換後，相關網通專案自第四季起已有成長，今年將延續出貨動能。（威強電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠威強電（3022）昨日在法說會表示，2026年營運動能將由多項專案出貨接力帶動，涵蓋網通、AI邊緣運算與醫療應用，預計第二季起接力放量出貨，帶動全年營運逐步升溫。威強電今日股價大受激勵，截至上午9時40分暫報漲停價68.5元，成交量1873張，超過2000張漲停價委買單尚未成交。

威強電去年完成產品世代轉換後，相關網通新專案自第四季起已有成長，今年將延續出貨動能，並隨影音串流大型專案於第一季啟動、第二季放量，成為全年主要成長引擎之一。此外，該公司切入德國鐵路資安專案，已於本季開始小量出貨，預計第二季進一步放量，搭配歐洲市場對高可靠度設備需求提升，有助擴大業務版圖。

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在AI與邊緣運算應用方面，威強電持續深化企業端布局，包含記憶體大廠虛擬化專案已由台灣擴展至日本、馬來西亞與美國，預期今年將陸續貢獻出貨；同時，PCIe Gen6 SSD測試平台已進入試產並對韓國客戶放量，隨產品設計今年轉入量產階段，將帶動高速運算與測試設備需求成長。

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