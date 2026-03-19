台灣前段班！全球最幸福國家排行揭曉

《2026年世界幸福報告》，台灣第26名。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《2026年世界幸福報告》，在全球147個國家排行中，芬蘭再次蟬聯世界最幸福國家寶座，而台灣則位列第26名。

根據《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，這份報告採用「坎特里爾階梯法」（Cantril ladder），以0到10分量表衡量全球147個國家的生活滿意度。報告將2023至2025年的數據平均，以更準確反映幸福感與生活福祉，並降低抽樣誤差對結果的影響。

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芬蘭以7.8分（滿分10分）的成績位居榜首，繼續保持全球幸福指數的長期領先地位。報告指出，芬蘭的穩居榜首也反映出一個普遍趨勢：擁有健全制度、高度信任度以及完善社會保障的國家，往往在生活滿意度評比中名列前茅。

報告指出，幸福感得分不僅與經濟水準相關，也反映出各國社會支持、信任程度與公共服務的穩定性等因素。例如北歐國家普遍擁有健全的社會安全網、公平的制度與高信任度，因此常年在幸福排行名列前茅。

相比之下，一些超高財富國家則可能在幸福感排行榜中表現不如人意，顯示收入與幸福之間並非完全正相關，社會支持與生活滿意度等非經濟因素也扮演重要角色。

台灣部分，報導指出，台灣在這份全球排名中以幸福指數6.7分位列第26名，遠超日本（第61名）與中國（第65名）、新加坡（第36名）、越南（第45名）。

全球最幸福國家前10名如下：

1.芬蘭

2.冰島

3.丹麥

4.哥斯大黎加

5.瑞典

6.挪威

7.荷蘭

8.以色列

9.盧森堡

10.瑞士

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